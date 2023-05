VIDEO Šapina karakterom do srebra, Bruna se broncom najavila i svjetskom vrhu

Već trećeg dana natjecanja na Svjetskom prvenstvu u Bakuu, hrvatski tekvondaši i tekvondašice ispunili su reprezentativnu normu i osvojili drugu i treću medalju. Nakon bronce olimpijske pobjednice Matee Jelić izborene u utorak, srijeda je za hrvatsku reprezentaciju bila još plodonosnija. Dvoje članova splitskog Marjana, a to su ovom klubu 108. i 109. medalja na najvećim svjetskim natjecanjima, osvojilo je odličja. Aktualni europski prvak Ivan Šapina osvojio je srebro u kategoriji do 87 kilograma, a 18-godišnja Bruna Duvančić osvojila je broncu u težinskoj skupini (49 kg) u kojoj se svojedobno, s tri europska zlata, okitila Lucija Zaninović.

Srčani Ivan Šapina, primjer iznimno karakternog borca, izvlačio se iz mnogih nedaća i provlačio stepenicu po stepenicu pri čemu na onu najvišu nije uspio zakoračiti ali i unatoč tome on zaslužuje duboki naklon.

Nakon što je pobijedio Cipranina Theocharousa u dvije runde (13:5, 11:2), već u osmini finala uslijedila je drama. Nakon što je protiv Turčina Bicera izgubio prvu rundu (6:7), drugom je dominirao (12:1) a treću je, iako je gubio 1:3, dobio na snagu volje.

Slično je bilo i u četvrtfinalu protiv Uzbekistanca Rafalovicha. Prvu je dionicu dobio (6:3), drugu je izgubio na 2:2 i veći broj nebodovanih udaraca, a treću o i prijelomnu osvojio je udarcem šakom u posljednjim sekundama borbe (1:0).

Polufinalna borba s Artsiomom Plonisom, Bjelorusom pod neutralnom zastavom World Taekwondoa, bila je primjer Ivanova neposustajanja i kada se čini da je sve krenulo nizbrdo. A prva runda je tako i izgledala pa ju je dvometraš Plonis, borac s 10 centimetara dužom nogom, dobio uvjerljivo (9:3). No, onda kreće Ivan sa svojom snagom volje. Trener Dejan Mesarov mu naređuje blisku borbu, jer na distanci ne bi imao izgleda, i Šapina sa 4:2 izjednačava u rundama. A u trećoj rundi, Šapina je Bjelorusa naprosto samljeo svojim tempom a potom i pomeo (15:1).

U finalu mu takvo što nije pošlo za rukom. Nije bio daleko od svjetskog zlata, bila je i to tijesna borba, no na koncu je morao priznati Korejcu Kangu da ga je nadmudrio (5:6, 6:9).

- Nakon europske i svjetske bronce a potom i europskog zlata, napravio sam iskorak i na svjetskim prvenstvima. Nisam zakoračio na najviše postolje no ovaj domet će mi donijeti puno bodova za olimpijsku rang listu - rekao je Šapina koji je doista pokazao koliko je karakteran borac:

- Stvarno sam davao sve od sebe i pokazao da nikad nije gotovo.

Pokazao je i da ima vrlo jaku psihu:

- Mislim da sam to u karijeri više puta pokazao. No, već sljedeći tjedan imamo Grand Prix u Rimu i moram se fokusirati na to vrlo važno natjecanje.Ono što je pak Bruna demonstrirala u ranijoj fazi natjecanja bila je rezultatska rapsodija. Dankinju Castillo riješila je u dvije runde (11:1, 12:8) baš kao i bivšu svjetsku prvakinju Srpkinju Vanju Stanković (12:0, 12:5). U četvrtfinalu je svojom tehničkom lakoćom nadvisila i Vijetnamku Truong (16:11, 12:0) nakon čega joj je olimpijska pobjednica i dvostruka svjetska prvakinja Tajlanđanka Panipak Wongpattanakit pokazala znak "stop". Doduše, dobila je Bruna i protiv nje prvu rundu (4:3) a onda je velika šampionka eksplodirala (3:12, 1:9).

- Vjerujem u sebe i moje trenere i ja se nadam da ću jednog dana i nju svladati. Žao mi je što je moja sestra blizanka, zbog ozljede, bila spriječena nastupiti no tako je valjda Bog odredio. Doći će i naše vrijeme i ja se nadam da ćemo zajedno pokazati što radimo i koliko vrijedimo - kazala je svjetski brončana splitska srednjoškolka.