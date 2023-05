Olimpijska pobjednica Matea Jelić izborila svoju prvu svjetsku medalju

Promijenivši težinsku skupinu, tokijska olimpijska pobjednica do 67 kg Matea Jelić, izborila je u Bakuu svoju prvu medalju na svjetskim prvenstvima. I to nakon što je tri puta gubila u četvrtfinalima svjetskih smotri.

Ovaj put, Jelić je nastupila do 73 kilograma i u četvrtfinalu je bila uvjerljiva. Vođena od Marjanova trenera Veljka Laure, ali uz sugestije izbornika Tonija Tomasa, u borbi za večerašnji polufinale i osigurano odličje Matea je pobijedila Egipćanku Malsoun Farouk u dvije runde. Prvu je dobila 4:0, drugu sa 7:3 pa za trećom nije bilo niti potrebe.

No, lavovski posao Kninjanka je obavila u osmini finala kada je pobijedila braniteljicu naslova, svjetsku prvakinju iz prošle godine, Srpkinju Nadicu Božanić. U prvoj rundi Matea je svjetsku prvakinju doslovce pomela (11:0) a u drugoj, neizvjesnoj i tijesnoj, Hrvatica je nadoknadila zaostatak od 1:4 i preokrenula na 6:4 zahvaljujući udarcu nogom u glavu.

Svi koji su o Matejinim mogućnostima sudili po prvoj borbi, a u njoj se provukla kroz iglene uši, prevarili su se. A prošla je nakon posve izjednačene treće runde i sudačkog preglasavanje u kojem je, možda, presudio i autoritet olimpijske pobjednice iz Tokija. A to je nešto s čime se žilava Turkinja Sude Yaren Uzuncavdar ipak ne može dičiti.

Na korak do medalje ostala je sjajna Zagrepčanka Doris Pole, članica Metalca, koja je nastupila u Mateinoj staroj kategoriji (67 kg) i kojoj je na klupi sjedio njen klupski trener Dejan Mesarov. A ona je bila svojevrsna žrtva brutalnosti tekvondaškog sustava natjecanja u kojem, za razliku od drugih borilačkih sportova, nema repasaža. Naime, nakon što je pobijedila Šveđanku Sjöberg (6:8, 14:2, 15:1), Doris je izbacila aktualnu svjetsku prvakinju Meksikanku Leslie Soltero (3:2, 11:4) i olimpijsku doprvakinju Britanku Lauren Williams (9:6, 12:8) ali je u četvrtfinalu pobijeđena od sjajne Francuskinje Magde Wiet-Henin (2:2, 2:7).

- Francuskinju sam ne tako davno pobijedila na turniru u Austriji no ovaj put nije išlo kako smo htjeli. Moja najbolja borba bila je upravo protiv svjetske prvakinje. Imala sam malo teži ždrijeb no ne želim se na to izvlačiti. I drago mi je da sam pobijedila dvije tako jake cure i to me gura naprijed - kazala je pomalo razočarana Pole, djevojka koja je materijal za olimpijsku medalju, i koja je imala taj peh da se u 2021. teško ozlijedila (prednji križni ligamenti) pa sada kasni u skupljanju olimpijskih bodova.

Drugog dana SP-a nastupio je i 17-godišnji Jan Flegar (58 kg) koji je zaustavljen u drugom kolu od Španjolca Yunte (2:8, 1:13).

Trećeg dana Svjetskog prvenstva što se održava u Azerbajdžanu, u srijedu, nastupaju Matej Nikolić (80 kg), Ivan Šapina (87 kg) i Bruna Duvančić (49 kg).