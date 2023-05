VIDEO Matea: Nije mi drago što sam izgubila polufinale na Dan državnosti

Matea Jelić, olimpijska pobjednica i europska prvakinja, upotpunila je kolekciju odličja i iz Bakua će se vratiti sa svjetskom medaljom, jedinom koja joj je dosad nedostajala, više o tome OVDJE. . A prvo što je htjela reći, prije nego što će preuzeti svoju broncu, bilo je čestitanje sunarodnjacima Dana državnosti.

- Ovo je bio poseban dan i bila je velika stvar ulaziti u borbu s tim osjećajem da se borim na Dan državnosti. To je razlog zašto mi nije drago što sam izgubila u borbi za finale.

Nakon što je eliminirala i svjetsku prvakinju Srpkinju Nadicu Božanić, a u četvrtfinalu i Egipćanku Farouk, Matea je u napetom polufinalu pobijeđena od Engleskinje Rebecce McGowan u dvije runde (5:7, 8:9). Nažalost, na isteku obje runde zakasnila je po pola sekunde s udarcima koji bi joj donijeli pobjedu. U prvoj s udarcem nogom u glavu, na kraju druge s udarcem nogom u tijelo.

VIDEO Jelić: Nije mi drago što sam izgubila na Dan državnosti

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Zakasnila sam ja cijelu borbu i sad se pitam zašto nisam cijelu borbu napadala. Zašto nisam prije udarala, zašto sam to radila tek na kraju rundi. Moram to bolje raditi, moram se vratiti u dvoranu i to izoštriti.

Onima kojima nije jasno zašto je Matea tužna iako je, nakon više poraza u četvrtfinalima svjetskih prvenstava, došla do svoje prve svjetske medalje evo odgovora:

- Zašto uopće biti tužan? Sve je to jako duboko, svi se ljudi drugačije nose sa svojim teretima i svakoga ta bol može ojačati. Mene boli kad izgubim jer sam cijelim srcem u ovome. Glupo se osjećam kada pogriješim, učinim neke glupe stvari u borbi i zato izgubim i to me boli.

Je li nam to hoće reći da je pogriješila i u polufinalu?

- Normalno da jesam, no ja mogu puno više. Cijelu godinu sam se vraćala i važno mi je bilo da probijem taj led i da krenem ponovo osvajati medalje. Dogodilo se puno stvari, morala sam pobijediti samu sebe i ja sam napravila nešto posla.

S obzirom na to da je promijenila kategoriju i da sada nastupa do 73 kilograma, a sve svoje medalje osvojila je do 67 kilograma, nama se čini da je odveć samokritična.

GALERIJA Olimpijska pobjednica Matea Jelić izborila svoju prvu svjetsku medalju

- Nije mene mučila promjena kategorije, nije to bila jedina promjena. Nisam imala neke ljude oko sebe ali jesam obitelj i klub koji vjeruje u mene jer sama ne bih mogla.

U polufinalnoj borbi se sa svojim 68 kilograma borila protiv suparnice koja je imala granična 73 kilograma.

- Ne osjetim ja da su protivnice iz nove kategorije snažnije od mene. Ne vidim ja tu razliku u snazi nego vidim da samo ja sama sebe pobijedim.

Kao veliku šampionku taj poraz u finalu očito će ju neko vrijeme žuljati. Što bi to ona onda radila drugačije da može?

- Nisam ja još prava ja ali sam na dobrom putu nazad. I zahvalna sam što imam te nove prilike, što sam otporna na neke životne situacije. Poraz me uvijek boli i ja ću sada biti tužna neko vrijeme a onda ćemo trener i ja skupa analizirati pogreške. I to nas hrani i nastavit ćemo još jače. Mi živimo s tim, mi smo vojnici.

VEZANI ČLANCI:

Što je sljedeći cilj?

- Cilj je podržati reprezentativne kolege koji nastupaju na SP-u narednih dana a ja se nadam da će im ova moja medalja biti poticaj.

Koliko je izazov jurišati na olimpijsku medalju u Parizu, u drugoj kategoriji?

- To mene hrani. Da nema stresa ja bih umrla. Taj stres mi u životu treba. Cijeli život ću tražiti neke nelagodne situacije da se pomaknem iz komforne zone inače se ne mogu osjećati ispunjeno - kazala je Matea.