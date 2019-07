Pola milijuna ljudi

'Sanjali smo da nas Hrvatska dočeka kao Gorana ili Janicu, uslijedio je šok'

- Očekivali smo lijep doček, ali baš takav - to nismo mogli ni zamisliti. Neću biti prvi koji kaže da je to teško opisati riječima, ali zaista je to trebalo doživjeti. U glavi su mi sjećanja na te rijeke ljudi po ulicama - kazao je Mandžukić.