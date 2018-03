Stigao kući nakon operacije srca pa najavio veliki povratak

Kapetan hrvatske vaterpolske reprezentacije Sandro Sukno vratio se iz SAD-a gdje mu je operirano srce. Trenutno se oporavlja u rodnom Dubrovniku.

- Prošlo je nekih 15 dana, prošlo je i to , sve je lakše kad se dođe doma, bio je naporan put. Doktori su za sada zadovoljni, nadam se da će tako biti i na sljedećem pregledu - rekao je Sukno za Dnevnik Nove TV.

Kada su u sada već njegovom bivšem klubu Pro Reccu saznali za probleme sa srcem, odmah su raskinuli ugovor. Sukno ističe da su u klubu znali da je operacija jedino rješenje, ali nisu bili za to, no da je on drugačije odlučio. O talijanskom klubu više ne razmišlja, no nada se da će ponovno zaigrati vaterpolo.

- Neka očekivanja su da će sljedeći pregledi biti petog mjeseca, početkom šestog i ako tada bude sve uredu, što očekujem, sa laganim bih trenizinama mogao tada početi.

- Mislim da će to biti slatke brige, razmišljati za koga ću igrati. Vatrepolo mi je u krvi, cijeli život se bavim tim, naravno da mi fali, ali ako samo uspio proći sve ovo, nemam sada razloga žuriti i čekat ću smjernice od doktora. Mislim da je tako najlakše i mislim da će najpametnije. Mislim da ću biti na raspolaganju i treneru i reprezentaciji i ima s kime bih se trebao početi vraćati u formu - zaključio je Sukno.