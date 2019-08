Sandra bacila treći hitac sezone u svijetu: Mislim da još nisam spremna

Drago mi je da sam kao kapetanica donijela maksimalan broj bodova Hrvatskoj, ali priželjkivala sam i dalji hitac, rekla je bacačica diska Sandra Perković nakon prvog dana dvodnevnog Ekipnog prvenstva Europe u atletici 2. liga koje se održava na stadionu Sloboda u Varaždinu.

Nakon prvog dana Hrvatska je šest od 12 reprezentacija, a iz 2. lige ispast će pet reprezentacija, dok će u 1. ligu samo najbolja.

Perković je bacila 68,58 metara, svoj najbolji hitac sezone, treći u svijetu, i rekord europskih prvenstava 2. lige.

- Bilo je odlično, bacila sam disk jako daleko. Znala sam da sam dobra, čak sam se malo pribojavala same sebe da ne napravim opet neke iste tehničke pogreške. Najvažnije mi je bilo da prvi bude ispravan - rekla je Perković nakon natjecanja te dodala da je konkurencija u drugoj ligi bila jača nego u prvoj.

- Tamo je pobijedila je djevojka sa 61 metrom. Ja sam priželjkivala možda čak i dalji hitac, ali mislim da još nisam spremna. Ovo je malo drugačije natjecanje i mislim da je atmosfera bila odlična, a meni je bilo najbitnije osvojiti 12 bodova - kazala je Perković koja je komentirala atmosferu u reprezentaciji.

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

- Jako sam ponosna na našu reprezentaciju, pomlađeni smo i to su male zvijezde koje dolaze. Ja ih znam sve i drago mi je da sam ja kao kapetanica donijela maksimalan broj bodova. A sutra neka kapetanica bude Sara Kolak - završila je Sandra Perković.

Drugo mjesto i 11 bodova za Hrvatsku u bacanju kugle osvojio je Filip Mihaljević hicem od 21,03 metra.

- Zadovoljan sam rezultatom, ne mogu biti nezadovoljan. Svaki hitac preko 21 metar je znak dobre forme, a ja sam imao probleme s ozljedom - rekao je Mihaljević koji će sutra za Hrvatsku nastupiti i u bacanju diska.

- U disku će biti dobra konkurencija. Nadam se da ću završiti u plasmanu da dobijem što više bodova za reprezentaciju. Super je nastupati pred domaćom publikom, dosta je ljudi došlo i stvarno prate svaku disciplinu. Idealno je da ovakvo natjecanje dođe tu u manji grad i da ljudi stvarno imaju priliku doživjeti takvo atletsko prvenstvo - komentirao je Mihaljević atmosferu na dobro popunjenim tribinama stadiona Sloboda u Varaždinu.

Drugim mjestom 11 bodova Hrvatskoj donio je i Sanjin Šimić skokom u dalj od 7,63 metra.

- Natjecanje je bilo odlično i odličan je plasman reprezentacije. Na ovaj način približavamo atletiku ljudima, mlađima, koji vide u nama uzore, naročito u našima najboljima, Sandri, Filipu - izjavio je Šimić na konferenciji za novinare nakon prvog dana natjecanja te dodao da je atmosfera u reprezentaciji odlična i da se osjeti natjecateljski, borbeni duh.

A upravo je taj duh naglasio i izbornik hrvatske reprezentacije Mladen Katalinić.

- Iznimno sam ponosan zbog današnjeg nastupa. Ovakvu borbenost i pokušaj da se dođe do premda jednog boda dugo nismo vidjeli. Rezultat je to toga što su s nama Sandra i Filip i ponosan sam i na njih. Za razliku od ostalih sportova hrvatska atletska reprezentacija kada je to potrebno bude uvijek kompletna. A danas je to potrebno - rekao je Katalinić te nastavio da nakon prvog dana na domaćem terenu imamo povoljan rezultat.

- Napravit ćemo analizu i zadržati fokus i koncentraciji za drugi dan i nastupiti jednako borbeno. I osigurati ostanak. Ispada pet ekipa, a ja se nadam da ćemo biti oko sredine. S obzirom na infrastrukturu i uvjete u kojima rade naši atletičari to je iznimno dobar rezultat - zaključio je izbornik hrvatske reprezentacije.

Drugog dana natjecanja, u nedjelju, Ekipno prvenstvo Europe u atletici 2. liga na stadionu Sloboda u Varaždinu počinje u 14.55 sati.

Očekuju nas nastupi, između ostalih Ivan Horvat u skoku s motkom, Ivana Lončarek na 100 metara prepone, Filip Mihaljević u bacanju diska, Marija Tolj u bacanju kugle, Ana Šimić u skoku u vis i Sara Kolak u bacanju koplja.

>>> Pogledajte veliko finale turnira 'Gem Set Hrvatska' na Šalati