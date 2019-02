Stipe Drviš: Mirko je samo tako mogao pobijediti

Vrlo zadovoljan provedbom dogovorene taktike u borbi s Nelsonom bio je Cro Copov boksački trener Stipe Drviš, inače bivši profesionalni svjetski prvak.

- Mirko se držao dogovora oko taktike od prije borbe, a i slušao je instrukcije za vrijeme borbe. S Nelsonom je uvijek napeto. Išao je naprijed, pokušavao Mirka srušiti, no obranu do rušenja dosta smo radili na treninzima. Pripremali smo se i za Nelsonov opaki desni "overhand" kojim je on često rušio svoje protivnike ali Mirka niti jednom nije pogodio - kazao je Drviš i dodao:

- Iako obrana od rušenja dosta umara, Mirko se kretao jako dobro cijelu borbu jer je kondicijski bio spreman. Povoljna okolnost bila je i u tome što smo ovdje, u Americi, dobro spavali za razliku od borbi u Japanu kada nam je vremenska razlika nepovoljnija.

Hoće li se Cro Cop još boriti, Stipe nam nije znao reći, ali je kazao:

- Što god da Mirko odluči ja ću ga podržati.

