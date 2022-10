Salah zabio najbrži hat-trick u povijesti Lige prvaka, Lovren bocnuo kritičare: 'Hejteri, samo nastavite'

Šest minuta i 12 sekundi. Toliko je sinoć trebalo Mohamedu Salahu da postigne najbrži hat-trick u povijesti Lige prvaka. Egipatski kralj, kako mu navijači često tepaju, u drugom je poluvremenu sinoćnjeg susreta protiv Rangersa ušao s klupe za Liverpool i zabio tri gola za konačnih 6:1.

Off the bench to score the fastest ever Champions League hat-trick. Salah 🇪🇬👑 #UCL pic.twitter.com/tqks0H7Zbm

Ne tepaju mu, međutim, svi. Dio navijača očito je bio nezadovoljan Salahovim ulaskom u sezonu Premiershipa, gdje je u osam dosadašnjih nastupa postigao dva zgoditka, uz tri asistencije. Neloša statistika za bilo kojeg igrača, ali Salah je kroz godine ljestvicu podigao baš visoko.

Nakon uvjerljive pobjede i srušenog rekorda, na Twitteru se javio i naš reprezentativac Dejan Lovren, ponajbolji prijatelj Salaha iz doba kada su zajedno dijelili svlačionicu na Anfieldu.

15min of playing time, hat trick from @MoSalah ! Haters, just continue. Only the opposite will happen. 🤫



Well done LFC.