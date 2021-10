Rus otkrio nepoznati detalj iz susreta s Novakom star čak 16 godina: Evo što mu je rekao

Bivši ruski tenisač Marat Safin prisjetio se meča s Novakom Đokovićem prije čak 16 godina kada je Novak tek započinjao svoju karijeru, a u prvom kolu Australian opena ga je svladao upravo spomenuti Rus.

- Đoković mi je poslije meča rekao 'Ispričavam se'. Vjerojatno jer je izgledalo kao da sam imao lagan posao. No, nije bilo tako. Morao sam dati sve od sebe. Bio sam siguran da će postati veliki igrač iako je tada imao samo 17 godina. Poželio sam mu sve najbolje, dugu i uspješnu karijeru - rekao je i dodao:

- Ja sam igrao baš dobro. Bilo je to prvo kolo, a u njemu je uvijek bolje da ste potpuno, 100 posto, kako biste bez poteškoća prošli dalje. Željni ste toga da na terenu provedete malo vremena, jer nikad ne znate što vas poslije čeka.

