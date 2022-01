Rukometna legenda navija za odgodu Eura! Da se mene pita, bilo bi u lipnju. Ili nikad

Domagoj Duvnjak i Luka Cindrić sve su dalje od nastupa na Europskom prvenstvu. Naime, jučerašnji PCR Testovi i dalje pokazuju da su ova dva igrača pozitivna. Uz to što ima pozitivna nalaz Duvnjaka muče i leđa. Posljednjih nekoliko utakmica za njemački Kiel igrao je pod injekcijama i sada je i to došlo na naplatu, Kako je bio u sobi nije mogao biti ni tretiran, niti je mogao ii na fizikalnu terapiju zbornim Hrvoje Horvat i dalje gaji nadu da će barem Cindrić na sljedećem, današnjem testu biti negativna i da bi mogao zaigrati protiv Francuske.

Nema novih imena

- Naime, da bi igrač mogao istrčati na parket mora imati dva negativna PCR testa za redom. Ako će Cindrić biti negativan danas i u srijedu onda će moći igrati protiv Francuza. Čak će moći igrati ako će biti negativan u srijedu i četvrtak, na dan utakmice. Srećom, Osijek je na dva sata vožnje od Segedina pa može brzo doći, a uz sve i utakmica je u 20.30 navečer – rekao je Horvat.

Izbornik za sada neće zvati nikoga novoga. Na put će danas povesti 17 igrača koji su u Osijeku, dakle na put će bez Duvnjaka i Cindrića koje će čekati do posljednjeg trenutka. No, iz dobro upućenih izvora situacija s Duvnjakom nije nimalo obećavajuća što se tiče leđiju. Bolovi su preveliki i njegov nastup na Europskom prvenstvu mjeri se u milimetrima.

Bez kapetana znatno padaju akcije i naše reprezentacije i bit će to prvo veliko natjecanje koje će Duvnjak propustiti od 2007. godine kada je debitirao na svjetskom prvenstvu u Njemačkoj. U svojoj bogatoj karijeri osvojio je tri europska srebra (2008., 2010. i 2020) i broncu (2012), jedno svjetsko srebro (2009) i broncu (2013), te olimpijsku broncu (2012). Silno želi osvojiti barem jedno zlato s hrvatskom reprezentacijom kad već nije bi dio one generacije koja je osvojila svjetsko i olimpijsko zlato 2003. i 2004. godine.

Foto: Fotostand/DPA Rouen, Frankreich 13. Januar 2017:"nIHF WM - 2017 - Gruppe C - Kroatien vs. Saudi Arabien"n"nv.li. Domagoj Duvnjak (Kroatien / THW Kiel) Spieler des Spiels, Luka Cindric (Kroatien) | usage worldwide /DPA/PIXSELL

Luka Cindrić je pak pehist druge vrste. Njega su ozlijede kočile da zaigra u punom sjajnu na svjetskim prvenstvima u Njemačkoj i Egiptu, 2019. i 2021. godine, te na europskom prvenstvu 2020. godine. Sad, kada su ga zaobišle ozlijede, dogodio mu se COVID 19. No, nekako se čini da će on ipak biti negativan možda već na današnjem PCR testu i da će biti u početnoj sedmorci za Francusku,. Ali, u kakvom će fizikom stanju biti to je veliko pitanje. Nije isto trenirati u sobi ili u dvorani...

Danas će na put sigurno vratari Pešić, Šunjić i M. Mandić; desna krila Čupić i Glavaš, lijeva krila D. Mandić i Mihi, kružni napadači Šipić, Šušnja, i Grahovac, srednji vanjski Gadža i Lučin, desni vanjski Martinović i Š. Ivić, te lijevi vanjski Jaganjac, Mamić i Srna.

Vlado Šola bez dlake na jeziku

- Ovo Europsko prvenstvo bit će u najmanju ruku čudno. Ona reprezentacija koja će imati najmanje problema s koronavirusom će daleko dogurati. Nažalost, kvaliteta se na ovom EP-u neće gledati već tko ima zdraviji roster. Sve reprezentacije imaju problema i da se mene pita odgodio bi EP ili za lipanj ili zauvijek – istaknuo je Vlado Šola, naš proslavljeni vratar.

Foto: Jozo Cabraja / kolektiff via www.imago-images.de Luka CINDRIC 33, Domagoj DUVNJAK 05 during the IHF World Championship, WM, Weltmeisterschaft 2021 Egypt, Japan vs Croatia, Borg El Arab Sports Hall, Alexandria, Egypt, 15.01.2021, Copyright: xJozoxCabrajax/xkolektiffx

Što ako Cindrić i Duvnjak neće moći igrati u prvom krugu, pitali smo i ibzornika.

- Čekat ćemo do zadnjeg trenutka. Opet, tako je vrijeme da mi svaki dan na testiranju možemo ostati bez ponekog igrača. Reagirat ću od dana do dana, testiranja su svakodnevna i od toga ne može pobjeći. Moe nam se dogoditi da ostanemo usred turnira bez pet, šest igrača kao što se dogodilo rukometašicama na svjetskom prvenstvu u Španjolskoj. Što se tiče prvog kruga, bez obzira na Cindrića i Duvnjaka, ako svi ostali budu zdravi onda neću nikoga zvati. Imao sam u planu Marića i Karačića, ali oni su također pozitivni na COVID 19 i oni također čekaju dva negativna PCR testa, no pitanje je kada će ih dobiti. Spremna sam na sve, spreman sam uči u borbu s ovim igračima koje imam, pa ćemo vidjeti dokle ćemo doći. I ostale reprezentacije u našoj skupini imaju velikih problema s pozitivnim igračima tako da nismo usamljeni u ovom problemu – dodao je izbornik Horvat.

Tomislav Kukin, liječnik reprezentacije, ponudio je dašak optimizma.

- Duvnjaka i Cindrića testirat ćemo svaki dan i kada budu dvaput negativni priključit će se ostatku reprezentacije. Njih dvojica su klinički jako dobro. Vjerujem da ćemo ih uskoro vidjeti u ekipi – rekao je Kukin.