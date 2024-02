Rukometaši Zagreba šokirali Europu: 'Kad igraju glava i srce, moguća su sva čuda'

Rukometaši Zagreba šokirali su ljubitelje ovog sporta ne samo u Hrvatskoj već i u cijeloj Europi. Pobijedili su norveški Kolstad u gostima s 35:24 i širom si otvorili vrata plasmanu u osminu finala Lige prvaka. U dvije utakmice Zagreb ima plus 20 protiv Kolstada, što je zapravo reprezentacija Norveške u malom. Svi najbolji igrači Norveške, predvođeni Sagosenom, igraju za taj klub, koji je izgledao potpuno nemoćno protiv oslabljenog Zagreba. Naime, Zagreb je u Trondheim doputovao bez dva ključna igrača – Srne i Klarice, a povrh svega na samoj utakmici ozlijedili su se Morales i Kraljević.

Morales za pet

– Stvar je vrlo jednostavna. Govor tijela Zagreba od prve minute govorio je da su u Norvešku došli pobijediti. Zagrebaši nisu došli samo igrati u Trondheim, oni su došli pobijediti i to se vidjelo od prve sekunde. I klupa je odradila svoj dio posla jer su stalno skakali i navijali, što je jako važno za atmosferu. Bila je to potpuno drukčija utakmica od one u Aalborgu, gdje je Zagreb izgledao kao razbijena vojska. Ono malo vremena što sam proveo s dečkima, stalno sam im govorio da na svaku utakmicu moraju ići na pobjedu. Nema smisla putovati 4000 kilometara da bi se samo igralo. Veliku ulogu odigrala je i važnost susreta. Zagrebu je igrala samo pobjeda za plasman među 16 najboljih – rekao je Nenad Šoštarić, donedavno prvi trener Zagreba.

Zagreb je u prvom poluvremenu imao 80 posto uspješnih napada, a Mandić je imao više od 45 posto uspješnih obrana.

– Te brojke sve govore. U napadu je Zagreb igrao kao Hrvatska protiv Španjolske na Europskom prvenstvu. Sve što su šutirali prema vratima, ulazilo je u mrežu norveških vratara. Mandić je opet bio na nivou na kojem je bio u prvom dijelu sezone. Neki sam dan čitao o istraživanju u Americi. Podijeli su košarkaše u dvije skupine. U prvoj su bili igrači kojima je fokus bio na tehnici i taktici, u drugoj su skupini bili igrači kojima su u fokusu bili motivacija, vjera u sebe i suigrače. Ova druga skupina polučila je 70 posto bolje rezultate od prve. Sve je, dakle, u glavi. A kad imaš dobru glavu i srce, onda je sve moguće, pa i ovih plus devet protiv Kolstada u gostima – rekao je Šoštarić.

Bila je ovo pobjeda cijele momčadi, no Šoka ipak izdvaja neke pojedince.

– Po meni su Morales i Suholežnik odigrali najbolje utakmice u dresu Zagreba. Morales je imao šut pet od pet, a Suholežnik je radio nered u obrani, ali i u napadu, gdje je zabio neke važne pogotke. Dobre role odigrali su Sirotić i Kraljević. Žao mi je tog Kraljevića. On je velik potencijal, dečko u kojeg treba vjerovati, i šteta što je za njega ova sezona završena jer mislim da je riječ o težoj ozljedi križnih ligamenata. Žao mi je što Morales odlazi iz kluba već nakon prve sezone. Potpisao je za mađarsku Tatabanyu. Klarica i on su različiti tipovi igrača i baš su se lijepo dopunjavali na mjestu desnog vanjskog pucača – istaknuo je Šoštarić.

Dva su kola prije kraja igranja u skupina, je li Zagreb već sada osigurao osminu finala?

– Vjerujem da je. Nema teorije da Kolstad osvoji bod ili dva u gostima kod Kielca. Po svemu sudeći, Zagreb će ostati šesti i u osmini finala igrat će protiv mađarskog Veszprema. Naravno, postoji mogućnost da Zagreb još osvoji koji bod, čime bi možda preskočio Szeged pa bi u osmini finala igrao protiv Montpelliera, što bi bio puno bolji izbor.

Sljedeći četvrtak u goste dolazi PSG, sigurno će odaziv gledatelja biti dobar.

– Mogao bi pasti i rekord Arene, moglo bi doći 10.000 navijača. To je nekako i bio cilj kluba ove sezone – vratiti navijače i vratiti priče o rukometu. Sad je drugo pitanje u kojem će sastavu Zagreb igrati protiv moćnih Francuza. Teško je vjerovati da će u rosteru biti Klarica i Srna, sigurno neće biti ni Kraljevića, a Morales je upitan. U ovom trenutku Zagreb ima jako sužen roster. Od onih igrača koji su bili u Norveškoj, a bez ovih ozlijeđenih, u kadru su još samo treći vratar Panjtar i Klis – kaže Šoštarić.

Pod hitno se treba pojačati

Prijelazni rok traje do 28. veljače. Postoji li mogućnost da se Zagreb dodatno pojača do kraja sezone?

Vjerujem da u klubu rade na tome. S ovim rosterom teško će izgurati cijelu sezonu. Bilo bi sjajno kada bi se dovela neka pojačanja, pogotovo sada kada je osmina finala pred vratima. Ova momčad, uz ovakvu glavu i srce, može proći tu prvu prepreku, zvala se ona Veszprem ili Montpellier – zaključio je Šoštarić.

Pitanje je sad hoće li Zagreb potegnuti za igračima koji trenutačno igraju u inozemstvu ili će pronaći neka rješenja u domaćoj ligi. Sve ono što vrijedi igra u Nexeu i Sesvetama. Sigurno se Našičani neće nikoga odreći pa je možda prilika da se nešto uzme iz "dvorišta" Sesveta. A tamo u velikoj formi igra Patrik Hršak, igrač koji je čak bio u nekim kombinacijama Gorana Perkovca za reprezentaciju Hrvatske. Zanimljivo je da će zagrebaši prije utakmice protiv PSG-a igrati upravo protiv Sesveta u Paket24 Premijer ligi za prvaka. Susret se igra u nedjelju, a iz Sesveta poručuju da ako su pobijedili Nexe, onda mogu pobijediti i ovako oslabljen Zagreb...

