Rukometaši jedva čekaju početak Svjetskog prvenstva: Gladni smo rezultata

Utakmicama u danskom Herningu i Poreču danas počinje Svjetsko rukometno prvenstvo. No za Hrvatsku ono počinje tek u srijedu kada ćemo u zagrebačkoj Areni u prvom kolu skupine ugostiti Bahrein.

– Svi jedva čekamo početak i prvu službenu utakmicu. Pripremne utakmice su nešto drugo, na njima se ponešto i sakriva. One služe za isprobavanje nekih taktika, nečega što se radilo na treninzima. U tri pripremne utakmice pokazali smo tri različita lica. Vjerujem da je naša igra protiv Slovenije najbliža onome kako želimo izgledati na ovom turniru – rekao je Marin Šipić, kružni napadač hrvatske reprezentacije.

Marin već ima jednu osvojenu medalju s Hrvatskom, srebro na EP-u 2020.

– Igrali smo prvi krug u Grazu, a drugi u Beču. Dvorana je bila puna naših navijača i očekujem da tako bude i u zagrebačkoj Areni. Navijači su nam dodatni motiv, oni nas guraju naprijed kada nam loše krene – naglasio je Marin.

Prvi suparnik nam je Bahrein, reprezentacija o kojoj baš ne znamo puno bez obzira na to što smo s njima igrali nekoliko puta.

– Sjećam se da smo s njima igrali prije dvije godine na Svjetskom prvenstvu i da su nas namučili u prvom poluvremenu. "Slomili" smo ih tek u nastavku. Sigurno nam mogu napraviti štetu ako se opustimo, a opet ne vjerujem da mogu držati visok tempo svih 60 minuta. Protiv Argentine će već biti puno teže. S njima nikad nije lako, dok će protiv Egipta biti derbi skupine, utakmica za prvo mjesto, ali i za prijenos bodova u drugi krug. Bio sam sudionik one utakmice protiv njih 2023. kada su nas pobijedili odmah u prvom kolu skupine i nakon tog smo poraza zapravo i otišli doma – priča Šipić.

Protiv Slovenije odlično ste se snašli i na mjestu lijevog krila?

– Da, kad je izašao Mandić, a u rosteru protiv Slovenije nismo imali drugo lijevo krilo, zaigrao sam na toj poziciji. Ona mi nije strana, već sam je igrao na nekim utakmicama olimpijskog turnira u Parizu. Bude li trebalo, mogu ja probati igrati i na još nekim pozicijama – priča Šipić.

Kako je u karanteni u Karlovcu?

- Super. Imamo lijepu šetnicu, a ono malo slobodnog vremena ispunjavamo izmišljajući neke igrice. Najčešće se igra jamb, organiziramo kvizove. Ipak, fokus je na rukometu.

Jeste li gladni?

– Što se tiče hrane nismo, ali smo gladni rezultata – zaključio je Šipić.

Dominik Kuzmanović bit će naša prva opcija na vratima. Trebao je biti u tandemu s Matejem Mandićem, ali to se nije dogodilo.

– Nažalost, Mandić zbog posljedica udaranja Miloša Kosa nije spreman za ovaj turnir i želim mu što brži oporavak. Umjesto njega tu su iskusni Pešić i Špikić s kojima se odlično nadopunjujem. Kao i svi vjerujem da možemo otići do samog kraja. Pet godina čekamo na medalju, to je zaista jedno dugačko razdoblje i vrijeme je da prekinemo taj post, pogotovo što igramo na domaćem parketu. Imamo odličan raspored, idemo od slabijih prema najjačim suparnicima. Bahrein je dosta nezgodna reprezentacija, to su uglavnom niži i brži igrači što nama nikako ne odgovara. Argentina je došla dosta oslabljena, posebno će im nedostajati braća Simonet. O Egiptu nije potrebno trošiti riječi, to je jedna od najboljih svjetskih reprezentacija, sposobni su na svakom natjecanju otići do kraja. Imaju trenera Španjolca koji njeguje španjolski stil igre. Na Igrama u Parizu odigrali su odličan turnir i malo im je nedostajalo da uđu u nadmetanje za medalju – ističe Kuzmanović.

Prvi put ćete braniti u Areni kada je riječ o službenim utakmicama?

Istina. Protiv Slovenije sam prvi put općenito branio u Areni i dobio sam osjećaj kako će biti na Svjetskom prvenstvu. Inače volim braniti u velikim dvoranama. Imao sam šest godina kada je Hrvatska bila domaćin SP-a 2009. godine. Malo čega se sjećam, ali po pričama bilo je super. Neka tako bude i ovoga puta.

Koja vam obrana više odgovara, kao vrataru?

– Meni je sasvim svejedno hoćemo li igrati 6-0 ili 5-1, dobro se snalazim u oba slučaja – zaključio je Dominik Kuzmanović.