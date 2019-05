Rudić: Dao sam svojim igračima jedan slobodan dan, dva bi bila previše

Josip Vrlić, sidraš hrvatske vaterpolske reprezentacije, osvojio je sa svojom Barcelonetom Primeru, španjolsko prvenstvo.

Strasbourg je osvojio naslov francuskog prvaka s čak petoricom hrvatskih igrača u sastavu (David Babić, Boris Letica, Pavo Marković, Nikola Sutić i Marko Bratić) i hrvatskim trenerom – Igorom Računicom.

Naslovom prvaka okitio se i Jerko Marinić-Kragić, i to u Rumunjskoj, sa Steauom.

Kao u stara dobra vremena

Niz je u nedjelju nastavila hrvatska kolonija u Pro Reccu. Nakon talijanskog kupa osvojili su i talijansko prvenstvo pobijedivši u tršćanskom finalu Bresciu s 11:10.

Rezultat sugerira neizvjesnost, donekle je i bilo tako jer je naš reprezentativni vratar Marko Bijač morao spašavati pobjedu sjajnom obranom 22 sekunde prije kraja utakmice, ali prije toga je Recco vodio s 9:5 i 10:6. Luka Bukić postigao je jedan pogodak, a Nikša Dobud nije igrao jer on nastupa samo u Ligi prvaka.

A s klupe je momčad iz Ligurije vodio Ratko Rudić. Vaterpolski čarobnjak morao je opet u bazen, na pobjedničko kupanje kao u stara dobra vremena.

– Sretan sam kako je moja momčad odigrala. Mogli smo pobijediti i s većom razlikom, ali to i nije toliko bitno. Na kraju je važna pobjeda, a ne to je li postignuta s jednim ili četiri pogotka razlike. Moji momci su pokazali kvalitetu i karakter i to nas ohrabruje uoči Final Eighta u Ligi prvaka (od 6. do 8. lipnja u Hannoveru, op. a.). To nam je treći i najvažniji cilj sezone, i zato nam fokusiranost mora ostati na visini – kaže Rudić, svjestan da će se konačna ocjena o sezoni donositi najviše na temelju plasmana u Ligi prvaka.

Trofeje treba stalno ažurirati

– Dao sam igračima jedan slobodan dan, dva bi bila previše – šali se 70-godišnji Ratko kojemu je ovo 43. trenerski trofej, ukupno (zajedno s igračkim medaljama) 69. u karijeri.

S Rudićem je tako, njegove trofeje morate stalno ažurirati, inače začas zalutate. Pouzdano je samo to da igračkih više neće biti, njih ima 26: 17 s klubom (uglavnom s Partizanom, jedan s Jadranom), još devet s reprezentacijom bivše Jugoslavije. No, kad su u pitanju trenersko-izbornički, e tu se kraj – daj Bože zdravlja – ne nazire.

Nakon što je s Brazilom završio izborničku karijeru (možda) u kojoj se okitio s rekordnih 39 trofeja, vodeći čak pet reprezentacija (SFRJ, Italija, SAD, Hrvatska, Brazil), Ratko sad žanje trofeje kao klupski trener. Imao je već dva s Partizanom (Jugoslavenski i Mediteranski kup), kojima je sad pridodao i još dva s Pro Reccom.

