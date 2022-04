Ronaldo odbio pucati penal protiv Arsenala, treneru je kasnije otkrio razlog

Manchester United tone sve dublje. U subotnjem kolu upisali su poraz u utakmici nakon što su na gostovanju kod Arsenala izgubili 1:3. Jedini gol za United postigao je Cristiano Ronaldo, svoj 100. u utakmicama Premier lige, a dogodila se na toj utakmici i zanimljiva situacija u kojoj je portugalski as odlučio da neće izvesti udarac s bijele točke.

Bilo je to u 57. minuti susreta pri rezultatu 2:1 za Arsenal. Ronaldo je izvođenje jedanaesterca prepustio Bruni Fernandesu koji je pogodio vratnicu. Kako je došlo do toga da Ronaldo prepusti izvođenje penala, objasnio je menadžer momčadi Ralf Rangnick.

Foto: David Klein/REUTERS Soccer Football - Premier League - Arsenal v Manchester United - Emirates Stadium, London, Britain - April 23, 2022 Manchester United's Cristiano Ronaldo reacts after Arsenal's Granit Xhaka scores their third goal REUTERS/David Klein

- Razgovarao sam s njim nakon utakmice i pitao sam ga isto. Rekao mi je da nije osjećao da bi on trebao izvesti penal i da bi bilo bolje da ga puca Bruno - pojasnio je Rangnick.

Arsenal je na četvrtom mjestu ljestvice sa 60 osvojenih bodova iz 33 utakmice. United je odigrao 34 utakmice i osvojio 54 boda u njima i trenutno je na 6. mjestu.