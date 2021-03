Ronaldo je napravio neoprostivu pogrešku, ali Pirlo se ne boji otkaza

Borussia Dortmund i Porto prvi su četvrtfinalisti ovogodišnje Lige prvaka. Dok je Borussija Dortmund relativno lako nakon pobjede 3:2 u prvoj utakmici u uzvratu odigrala 2:2, velika drama odigrala se u drugoj utakmici. Porto je branio 2:1 iz domaće utakmice, a kada je u Torinu poveo 1:0 golom Oliveire iz jedanaesterca u 19. minuti, momčad Sergia Conceicaoa bila je blizu prolaska. No Juventus je na krilima dvostrukog strijelca Federica Chiese prvo izjednačio u 49., a potom i sve vratio na početak u 63. minuti.

Pomogao je Juventusu crveni karton, odnosno drugi žuti Portova napadača Taremija u 54. minuti. Do 90. minute nije bilo pogodaka pa je utakmica otišla u produžetke. A u njima se odvijala drama. Prilike su sijevale, a Oliveira je svojim drugim golom donio veliko slavlje Portu. Rabiot je u 117. izjednačio i donio nadu Juveu, no do kraja je ostalo 3:2, a Porto je među osam najboljih u Ligi prvaka tako prošao zbog pogotka više u gostima. Nakon loših igara u prvenstvu te ispadanja ovako rano u Ligi prvaka, sigurno će se tresti stolica Pirlu i njegovu pomoćniku Tudoru. Pirlov prethodnik Maurizio Sarri dobio je otkaz jer nije izborio četvrtfinale Lige prvaka.

Capello se čudi Ronaldu

– Ne znam zašto je Sarri smijenjen. Ja sam trener Juventusa, imamo višegodišnji projekt i nisam zabrinut za svoju poziciju. Situaciju u Ligi prvaka ne možemo više promijeniti, ali u talijanskoj ligi možemo. Sigurno će nam trebati nekoliko dana da dođemo sebi nakon ovoga. Moramo što prije shvatiti da je tek ožujak i da još stignemo spasiti sezonu u talijanskom prvenstvu – kazao je Pirlo.

Ronaldo je propustio još jednu šansu za naslov u Ligi prvaka s Juventusom, a mnogi su ga kritizirali jer je kod drugog gola Porta okrenuo leđa u živom zidu.

– To je neoprostiva pogreška. Ja sam za živi zid uvijek birao igrače koji se ne boje lopte. Ne smiješ se okrenuti u živom zidu, to se nikad ne radi – poručio je legendarni trener Fabio Capello.

Ronaldo je i treću sezonu zaredom u Juventusu ostao bez zapaženijeg rezultata, a doveden je da osvoji Ligu prvaka. Juventus je do njegova dolaska u posljednjih desetak godina dvaput igrao finale Lige prvaka, a s najskupljim pojačanjem u klupskoj povijesti nije došao dalje od četvrtfinala.

Čudesni rekord Haalanda

U drugoj utakmici heroj Borussije Dortmund bio je opet fenomenalni Erling Haaland, koji je zabio oba gola u remiju žuto-crnih protiv Seville (2:2). Prvo je zabio u 35. minuti za 1:0, a potom i u 54. za 2:0. Tom drugom golu prethodila je bizarna situacija uz pomoć VAR-a.

Naime, nakon pregleda snimke sudac Cakir utvrdio je da je Norvežanin napravio faul pa je gol za 2:0 poništen. No tu kreće drugi dio. U akciji prije upravo je na Haalandu napravljen prekršaj pa domaći ostaju bez gola, ali dobivaju 11-erac. Negodovali su nogometaši Seville nakon toga, ali loptu je uzeo, naravno, Haaland – pucao i... promašio! No, tu se opet uključio VAR i nakon što je utvrđeno da je Bono ranije krenuo s crte, 11-erac se ponavljao! A onda je Haaland bio siguran i povećao vodstvo na 2:0.

Sevilla je do kraja tek uspjela smanjiti golovima En Nesyrija u 69. minuti i 90+6, a asistent za taj drugi gol bio je naš Ivan Rakitić, koji je u igru ušao u 86. minuti. Momčad iz Andaluzije ipak je ostala na samo dva četvrtfinala Lige prvaka u povijesti. Prvom iz Kupa prvaka 1958., a drugom iz 2018. Haaland se pak upisao u povijest kao nogometaš koji je prvih 20 golova u Ligi prvaka postigao u svega 14 utakmica. Dosadašnji rekord držao je Harry Kane, kojem je za isti podvig trebalo čak deset utakmica više!•

Borussia D. – Sevilla 2:2 (3:2)

Juventus – Porto 3:2 (1:2)

Liverpool – RB Leipzig (2:0)

PSG – Barcelona (4:1)

Manchester City – Borussia M. (2:0) 16. ožujka

Real Madrid – Atalanta (1:0) 16. ožujka

Bayern – Lazio (4:1) 17. ožujka

Chelsea – Atletico Madrid (1:0) 16. ožujka

U zagradama su rezultati prvih utakmica. Četvrtfinalne utakmice na rasporedu su 5. i 6. te 12. i 13. travnja