Rodeš 15. na slalomu u Aspenu, Zubčić završio na 23. mjestu

Švicarski 27-godišnji skijaš Loic Meillard potvrdio je u nedjelju u Aspenu svoju sjajnu formu i došao do prve slalomske pobjede u Svjetskom kupu, a od hrvatskih predstavnika bodove su osvojili Istok Rodeš, koji je završio na 15. mjestu, te Filip Zubčić koji je bio 23. Meillard je do pobjede stigao s drugim vremenom u prvoj te osmim u drugoj vožnji te je za 89 stotinki nadmašio drugoplasiranog Nijemca Linusa Strassera. Na postolju im se pridružio i Norvežanin Henrik Kristoffersen koji je za pobjednikom zaostao za 1.17 sekundi.

Meillard je nakon prve vožnje bio drugi, a za vodećim Francuzom Clementom Noelom je zaostajao za 27 stotinki. No, odličnim nastupom u drugoj vožnji stavio je pred francuskog skijaša vrlo težak zadatak. Noel nije izdržao pritisak te je nakon prvog prolaznog vremena promašio vrata i ostao bez plasmana.

Meillard je tako na tri utrke u Aspenu osvojio 260 od mogućih 300 bodova, a jedini koji ga je uspio pobijediti u ovom američkom skijalištu je njegov kolega iz reprezentacije Marco Odermatt nastavivši svoj nestvarni niz trijumfa u veleslalomu.

Zadovoljan svojim današnjim nastupom može biti Istok Rodeš koji je imao dva ujednačena nastupa i tako došao do novih 16 bodova, dok je Filip Zubčić, nakon što se provukao u drugu vožnju, u drugoj iskoristio startni broj 1 te 14. rezultatom napredovao za sedam pozicija.

Dva slalom prije kraja sezone najbliže osvajanju Malog globusa je Austrijanac Manuel Feller koji u Aspenu bio peti i sad ima 635 bodova, 169 više od drugoplasiranog Nijemca Strassera (466). Pobjedom u Aspenu na treće mjesto se probio Meillard s 359 bodova. Samuel Kolega, koji je zbog pogreške u prvoj vožnji morao odustati, zauzima 18. mjesto sa 134 boda. Rodeš je 26. s 85 bodova, a Zubčić 28. sa 64.

Veliki kristalni globus već je osigurao Marco Odermatt sa 1902 boda, jer drugoplasirani Feller zaostaje za 1056 bodova šest utrka prije kraja. Loic Meillard je treći sa samo tri boda manje od Fellera.

Najbolji hrvatski skijaš je Filip Zubčić koji s 434 boda drži 13. mjesto. Kolega je sa 134 boda na 52. poziciji, a Rodeš je 75. s 85 bodova.

Skijašima slijedi povratak u Europu, a prije završnice u austrijskom Saalbachu, još će se sljedeći vikend zaustaviti u Kranjskoj Gori, gdje su na rasporedu slalom i veleslalom.

Svjetski kup - Aspen, slalom (m)

1. Loic Meillard (Švi) 1:42.73 minuta

2. Linus Strasser (Njem) +0.89

3. Henrik Kristoffersen (Nor) +1.17

4. Johannes Strolz (Aut) +1.28

5. Manuel Feller (Aut) +1.35

6. Timon Haugan (Nor) +1.53

7. Dave Ryding (VBR) +1.54

8. Laurie Taylor (VBR) +1.61

9. Steven Amiez (Fra) +1.64

10. Fabio Gstrein (Aut) +1.73

11. Marc Rochat (Švi) +1.78

12. Armand Marchant (Bel) +1.90

13. Alexander Steen Olsen (Nor) +2.00

14. Luca Aerni (Švi) +2.05

15. ISTOK RODEŠ (HRV) +2.37

...

23. Filip Zubčić (Hrv) +3.62

...

SK - slalom (9/11):

1. Manuel Feller (Aut) 635 bodova

2. Linus Strasser (Njem) 466

3. Loic Meillard (Švi) 359

4. Clement Noel (Fra) 352

5. Timon Haugan (Nor) 350

...

18. SAMUEL KOLEGA (HRV) 134

26. ISTOK RODEŠ (HRV) 85

28. FILIP ZUBČIĆ (HRV) 64

...

SK - ukupno (32/38):

1. Marco Odermatt (Švi) 1902 boda

2. Manuel Feller (Aut) 846

3. Loic Meillard (Švi) 843

4. Cyprien Sarrazin (Fra) 684

5. Henrik Kristoffersen (Nor) 673

...

13. FILIP ZUBČIĆ (HRV) 434

52. SAMUEL KOLEGA (HRV) 134

75. ISTOK RODEŠ (HRV) 85

...