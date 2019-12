Dalić nije bio prva želja Šukera! Legendarni vatreni otkrio detalje: Davor me nazvao i...

Najbolji lijevi branič kojega smo ikada imali, legendarni Robert Jarni (51), u Večernjakovu anketu uključio se s drugoga kraja svijeta, sa sjeveroistoka Indije, iz milijunskog grada Guwahatija na rijeci Brahmaputri, gdje vodi tamošnjeg prvoligaša Northeast United.

Jarni je u Indiji od ljeta i jedini je hrvatski stručnjak koji radi u tamošnjoj ligi, dok njegov prijatelj Igor Štimac vodi indijsku reprezentaciju. Prije negoli se odlučio prihvatiti ponudu Indijaca, Jarni se konzultirao sa Štimcem.

– Igor mi je na osnovi svoga iskustva s Indijcima savjetovao da prihvatim tu ponudu. Northeast United je mladi klub, a indijska liga za mene sasvim novo, još nedoživljeno iskustvo. Ovdje je nogomet iznimno popularan, na čemu rade i mediji, pa se prvenstvene utakmice igraju svaki treći dan, i sve su u TV prijenosima – kaže Jarni i nastavlja:

– Indijci su ispočetka, kada je liga osnovana, radili pogrešku jer su ulagali ogroman novac u zvijezde na zalasku karijere. Sada se to ipak promijenilo, no stranci su i dalje prisutni jer oni ipak donose kvalitetu. Naime, indijski nogometaši nisu počinjali igrati prije 15., 16. godine, što je golem hendikep i u zaostatku su za nogometašima iz inozemstva. U svakome klubu dopušteno je sedam stranaca, dok ih pet može biti u sastavu. Prvenstvo Indije traje od rujna do ožujka, a u međuvremenu imaju petomjesečnu stanku. Utakmice se igraju u večernjim terminima, od 19.30, klima je podnošljiva, iako je vlaga ogromna, 90-95%.

Indijci vole Štimca

Kakav je život u Guwahatiju?

– Živim, kao i svi igrači, u hotelu s pet zvjezdica, do stadiona se vozimo 15-20 minuta. Imamo dobre uvjete za rad, imamo najvatreniju publiku u Indiji, imamo više od dvadeset tisuća gledatelja na jačim utakmicama. Trenutačno smo šestoplasirani u ligi od 10 klubova. Jedina novost za mene u ovoj ligi su ogromne udaljenosti između gradova pa letovi znaju trajati i po četiri-pet sati. Kada imamo dvije utakmice zaredom vani, ne vraćamo se u Guwahati, nego smo deset dana na putu – nastavlja Jarni.

U njegovu stožeru su dvojica Hrvata, Saša Glavaš i Ivica Vrgoč, a izbornik Igor Štimac bio im je u posjetu i pratio kandidate za nacionalnu momčad.

– Indijci vole Štimca, prihvatili su ga jer je zaista unaprijedio njihovu reprezentaciju. Indija je sa Štimcem postala momčad koja teži igri, stvara šanse, a neki kiksevi bili su plodovi nevjerojatnih individualnih pogrešaka – ističe Jarni.

Kod vas su u momčadi bivši igrač Lokomotive i Intera Mislav Komorski i velika ganska zvijezda, 34-godišnji Asamoah Gyan.

– Mislav je tu bio i prošle godine. Izvrstan je dečko i dobar igrač, jako sam zadovoljan njime. Gyan je, iako u godinama, još uvijek pravi igrač. On tim svojim bogomdanim talentom rješava situacije. Došao je k nama s viškom kilograma pa sam s njim razgovarao, sugerirao mu da ‘steše liniju’ i on je sve prihvatio. Nije uopće lijen kako se priča, dapače, veliki je profesionalac. Gyan je veliki prijatelj s našim izbornikom Dalićem, za kojega je igrao u Al Ainu i zabijao golove.

A sada okrenimo se najboljemu nogometašu godine. Za Jarnija je to – Luka Modrić.

– Na početku sezone imao je malo problema, nije bio u uobičajenoj formi, no s vremenom se vratio na staro, u ono stanje u kojemu smo ga naviknuti gledati. Čujem se s nekim novinarima u Španjolskoj koji prate Real Madrid i svi su i dalje oduševljeni Modrićem. On je istinska legenda i ikona Real Madrida – kaže Jarni.

Na drugom mjestu je Ivan Rakitić.

– Ivan je doživio probleme u Barceloni koje ničim nije zaslužio i koje nije doživio nijedan igrač. A Ivan je svojim posljednjim nastupima pokazao da na toj poziciji nema boljega od njega – tvrdi Jarni.

U Barçi bolji status ima De Jong?

– De Jong se nije još sasvim uklopio u Barcelonin sustav, a prema informacijama koje imam ‘iznutra’, sam Messi tražio je od trenera da vrati Rakitića u momčad jer se s njim odlično razumije na travnjaku.

Na popis ste neočekivano uvrstili i Marija Mandžukića koji je izgubio poziciju u Juventusu.

Barišić, Čolina i Dolček - lijevi braniči

– Mandžukić sada u Juventusu doživljava ono što je već doživio u Bayernu, kod Guardiole, kod kojega se također nije uklapao u koncepciju trenera. Međutim, Mandžukić je osvojio naslov prvaka Italije, on je ljubimac navijača Juventusa, što oni stalno pokazuju, a usto je s Ronaldom činio fantastičan tandem u prošloj sezoni. Njih dvojica sjajno se zajedno osjećaju na terenu – dodaje Jarni.

Na kraju, je li na vidiku novi Jarni, igrač za kojim reprezentacija godinama vapi?

– Borna Barišić izvrsno igra za Rangers i on je dobro rješenje za lijevoga braniča. U perspektivi na toj poziciji vidim Čolinu koji se u Monacu sučeljavao s brzonogim, fizički moćnim tamnoputim nogometašima i mogao je napredovati. No od Čoline sam u Hajduku očekivao ipak veći iskorak. Veliki potencijal među ljevacima je i Ivan Dolček – zaključio je Robert Jarni.

PONUDA KOJU JE LAKO ODBIO Često se spominjalo kako ste u noći kada je Zlatko Dalić izabran za izbornika bili prvi kandidat za tu funkciju. Predsjednik HNS-a Davor Šuker nazvao vas je usred noći i ponudio izborničku fotelju? – Da, Davor me nazvao i imao sam nekoliko minuta za odluku jer je Izvršni odbor bio pod pritiskom i tražilo se brzo rješenje. Ja sam tada uzeo nekoliko minuta za razmišljanje, odnosno za konzultacije s obitelji. I zajedno smo zaključili da nije dobar trenutak za prihvaćanje te ponude. I da sam imao više vremena za razmišljanje, opet ne bih prihvatio tu ponudu. I nije mi danas žao zbog toga – kaže Jarni. Slavni je branič ipak imao izborničku funkciju u HNS-u, od 2017. do 2019. godine vodio je reprezentaciju do 19 godina.

1. Luka Modrić (Real Madrid) 10

2. Ivan Rakitić (Barcelona) 9

3. Mateo Kovačić (Chelsea) 8

4. Mario Mandžukić (Juventus) 7

5. Marcelo Brozović (Inter) 6

6. Ivan Perišić (Inter, Bayern) 5

7. Nikola Vlašić (CSKA Moskva) 4

8. Bruno Petković (Dinamo) 3

9. Mislav Oršić (Dinamo) 2

10. Mijo Caktaš (Hajduk) 1