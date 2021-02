Rijekino pojačanje snimilo svoju pjesmu i kaže: Gledam i slušam Sandru Afriku

Nakon Marija Gavranovića, hrvatski travnjaci će gledati još jednoga Švicaraca - Josipa Drmića. Radi se o napadaču hrvatskih korijena čije izjave apsolutno potvrđuju da mu je srce s ovih prostora. Drmić je stigao na posudbu do kraja sezone iz redova Norwich Cityja, a radi se o jednom najzvučnijih imena koje je ikad stiglo u grad na Rječini. Josip je po vokaciji napadač iako se odlično snalazi i na krilnim pozicijama.

Iako je htio igrati za Hrvatsku, nitko iz HNS-a ga nije kontaktirao pa je zaigrao za Švicarsku i usput zabio par komada našima. Točnije, dva gola u prijateljskoj utakmici 2014. kada je Švicarska slavila 4:2 na Poljudu.

- Kad je stigao poziv Rijeke, malo sam razmislio i odmah sam imao dobar osjećaj. Sve što sam saznao o Rijeci je pozitivno, od odlične infrastrukture do odlične ekipe i vjerujem da ću se dobro uklopiti - rekao je Josip Drmić za službene stranice kluba.

Rijeka nije skrila svoje oduševljenje ovim potpisom. Objavili su video dobrodošlice za Josipa, nogometaša i glazbenika. Da, dobro ste pročitali. Drmić obožava glazbu.

