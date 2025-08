Rijeka saznala moguće protivnike u Europi. Prijete im Zvezda i klub od kojeg su nastradali

Nogometaši Rijeke oprostili su se od kvalifikacija za Ligu prvaka. U uzvratnoj utakmici drugog pretkola poraženi su s 3:1 od Ludogoreca nakon produžetaka. Prva utakmica u Rijeci završila je bez pogodaka, a bugarski prvak na domaćem terenu izborio je prolazak dalje. Nakon regularnih 90 minuta rezultat je bio 1:1, no Riječani su u produžetke ušli s dva igrača manje i nisu uspjeli izdržati pritisak.

Ipak, ispadanje iz Lige prvaka ne znači kraj europskih ambicija. Rijeka se seli u kvalifikacije za Europsku ligu, gdje će u trećem pretkolu igrati protiv irskog prvaka Shelbournea. U slučaju pobjede, slijedi im play-off runda za plasman u grupnu fazu Europske lige. Čak i ako u toj fazi budu poraženi, nastavit će europsku sezonu u skupinama Konferencijske lige.

Ako pak ispadnu već od Shelbournea, Riječani će dobiti još jednu priliku kroz play-off za Konferencijsku ligu. Rijeka je imala priliku postati nositelj u play-offu Europske lige, nakon što je Anderlecht neočekivano ispao od švedskog Häckena. Međutim, kako su varšavska Legia i danski Midtjylland ipak prošli dalje, Rijeka će na ždrijebu u ponedjeljak biti u grupi s nenositeljima, što znači teže protivnike.

