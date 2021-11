Mišković za Večernji: 'Notorna je laž da smo suspendirali dječaka zbog proslave Hajdukovog gola'

Nakon medijskih napisa o tome kako je HNK Rijeka suspendirala maloljetnog sakupljača lopti jer je proslavio Hajdukov gol na nedavno odigranom Jadranskom derbiju, klub s Rujevice odaslao je demantij.

"HNK Rijeka ovim putem demantira sramotne natpise na Dalmatinskom portalu koji su na svojim stranicama u članku “RIJEČKA SRAMOTA SE NASTAVLJA: Suspendirali dječaka, obitelj doživljava prijetnje” iznijeli tvrdnje vezane uz HNK Rijeka koje nisu potkrijepili niti jednim dokazom u navedenom tekstu. Klub će ispitati koji su mogući pravni koraci u ovom slučaju, te će cijeli slučaj prijaviti Pravobraniteljici za djecu Republike Hrvatske", stoji u priopćenju HNK Rijeke.

Večernji list kontaktirao je i predsjednika riječkog kluba Damira Miškovića.

"Tko bi bio toliko lud da suspendira dijete od 11 godina jer se veselilo pogotku? Znaju li oni koji to dijete provlače kroz svoje priče, kako se to dijete danas osjeća? Zgrožen sam zbog laži koja je objavljena i u ime cijelog kluba još jednom demantiram takve navode. Ne znam kome je u interesu tolika mržnja. Sve one koji se iživljavaju na djetetu, s bilo koje strane, može biti sram i poručujem im da to dijete puste na miru. Rijeka će ga sigurno i dalje štititi"

Mališan je član Rijekinog omladinskog pogona, što je inače slučaj na svim utakmicama. Domaćini daju tako svojim mladim generacijama da okuse dio velikih seniorskih susreta.

Podsjetimo, na istoj utakmici Armada i Torcida su bile na rubu većeg incidenta od paljenja baklji i dovikivanja. Također, nakon utakmice jedan navijač Rijeke utrčao je na travnjak, sjurio se prema nogometašima Hajduka, ali nokautirao ga je šef osiguranja splitske momčadi. Tenzije i napetost na tribinama, a na travnjaku pravi spektakl preokreta. Hajduk je poveo u 45. minuti pogotkom Marka Livaje, u 54. je izjednačio Josip Drmić, da bi s bijele točke domaćinu vodstvo donio Robert Murić u 79. Djelovalo je u tim trenucima kao da je priča zaključena, ali... Splićanima je dosuđen jedanaesterac pet minuta kasnije i realizirao ga je Livaja, da bi se "debelo" u sudačkoj nadoknadi zbio potpuni preokret, za veliko slavlje.