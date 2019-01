Riječani slavili protiv švicarskog drugoligaša

Nogometaši Rijeke okliznuli su se u prvoj pripremnoj utakmici protiv Wolfsburga. Doputovali su u portugalsku Albufeiru. Na utakmicu su praktički zakoračili iz autobusa i izgubili 0:3.

No, druga pripremna utakmica bolje im je sjela. Već su se priviknuli na travnjak u Albufeiri gdje već treću godinu zaredom odrađuju zimske pripreme pa su i pobijedili Servette 3:1.

Prvoplasirani švicarski klub njihove druge lige, na papiru je izgledao slabije, ali na travnjaku je to bila potpuno druga priča. Nije to bila vrhunska utakmica, ali ni jedni, ni drugi nisu bez veze dolazili do Portugala.

Cilj je ipak vidjeti formu, pa i bildati samopouzdanje. Igrali su se tako Švicarci pred vratima Simona Sluge, no onda je na drugoj strani terena napravljen prekršaj na Puljiću, a sve je to udarcem s bijele točke kaznio Heber. U 25. minuti zabio je za 1:0.

U drugom je poluvremenu, Zoran Kvržić (79. minuta) povisio je vodstvo Rijeke, a za 3:0 zabio je Luka Capan u 80. minuti.

U posljednjim trenucima utakmice i Švicarci su zabili. Alex Schalk pogodio je za konačnih 3:1.Utakmica se igrala dva puta po 50 minuta.

A za vrijeme priprema kako i svi pa tako i Riječani broje, gledaju i kalkuliraju. Vrijeme zimskog prijelaznog roka i njima će promijeniti stanje na travnjaku.

Tako bi strijelac prvog pogotka Heber na Rujevici mogao biti bivši. No, Iz kluba kažu kako postoje varijante njegova odlaska, ali i kako su na te varijante spremni.