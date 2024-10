Regionalni mediji prisjetili se skandala s Mandžukićem u glavnoj ulozi: 'I Mamić je stao iza nas'

Bilo je to davno, prije sad već kakvih petnaestak godina, ali pamti se... Ljetno doba, 2008. godina, izlazak. U glavnim ulogama tadašnji napadači Dinama. Mario Mandžukić, kasnije legenda brojnih klubova i hrvatske reprezentacije i Josip Tadić. Nekoć mladi dragulj našeg nogometa. Upravo je Tadić bio jedan od takozvanih "loših dečkiju".

Tada su njih dvojica bili na "cajkama" i Bosni i Hercegovini. Josip Tadić je kasnije u intervjuu za Net.hr pričao o tim događajima u Odžaku, kada su on i Mandžukić bili na koncertima Rade Lackovića i Jane. Sada su se toga prisjetili regionalni mediji, među ostalima i bosanskohercegovački portal Sportsport.ba.

- Nije istina da smo rekli ikome da smo ozlijeđeni. Mi smo tada bili izašli, bilo je to prije Cibalije, utakmica prije Cibalije. Petak, Velika Gospa, 2007. ili 2008., mislim 2008. Bio sam u stanu sam u Zagrebu, Mario me zvao da dođem. Velika je fešta bila kod njega, jer njegova baka živi u Odžaku, da dođemo kod njega ii odemo na feštu Velike Gospe. Rekao sam zašto ne. Bili smo super, tada smo bili povezani, baš dobri prijatelji - rekao je Tadić.

FOTO: Djevojka Zdravka Mamića pokazala kako uživa u izlasku u haljini vrijednoj 1500 eura

- Otišli smo i ono, izašle su te neke slike koje su tad izašle u medijima. Nije to sad bio neki ludi provod do kasno ujutro, jer smo sljedeći dan imali trening popodne. Odmah smo se iz izlaska vratili i sljedeći dan smo trenirali u subotu, a u nedjelju igrali s Cibalijom. Oboje smo igrali. Mandžo je tad zabio hat trick, ja jedan gol i mislim da sam namjestio njemu jedan - nastavio je.

Kad je čuo što se dogodilo, na sve je reagirao i Zdravko Mamić, tada neprijeporni vođa u Dinamu.

- Sjećam se onda da smo bili na team buildingu u Dubrovniku s Dinamom, kad je to izašlo u javnost i onda nas je Zdravko pozvao sa strane, pitao što je to bilo. Mi smo mu objasnili situaciju i rekao nam je da nema problema, da on stoji iza nas. Imali smo slobodan dan, mogli smo izaći gdje god smo htjeli, napraviti što god smo htjeli. Nikakav problem poslije toga nije bio. Mi smo svoj posao odradili kako treba. Izlazak je uspio. Malo su se napuhale neke stvari, bilo je to davno. Tad sam bio mlad, imao sam puno vremena, pogotovo na slobodan dan, onda zašto ne bismo iskoristili malo - rekao je Tadić.