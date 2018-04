Red Bullov Kaiser Duje: Dalić je obećao doći k meni

Duje Ćaleta-Car, 21-godišnji šibenski div od 192 cm, spada u birano društvo hrvatskih nogometaša koji su ove sezone u prilici osvojiti trostruku krunu.

Jedan od najvažnijih i najkorištenijih nogometaša Red Bull Salzburga ove sezone (čak 41 nastup kod trenera Rosea) suvereno juriša prema naslovu prvaka Austrije, plasirao se u polufinale kupa u kojemu ga čeka Mattersburg, te će u četvrtfinalu Europske lige igrati protiv Lazija.

Ćaleta-Car usto je i standardni igrač mlade reprezentacije i sa svim spomenutim referencama legitimni kandidat za A vrstu kao nasljednik sad već legendarnog Ćorluke. No, krenimo od početka, još od 2012. godine, kada je Duje još kao dječak debitirao za prvu momčad Šibenika.

– Imao sam 15 i pol godina kada sam u 2. HNL igrao za prvu momčad Šibenika, kod trenera Gorana Tomića. Bilo je to protiv Sesveta na Šubićevcu. Na žalost, nisam imao pravo nastupa, jer nisam kao igrač ispod 16 godina imao liječničko odobrenje, pa je moj klub bio kažnjen oduzimanjem bodova. To ću zaista pamtiti za cijeli život – prisjeća se Duje.

Rušio europske velikane

Otišli ste vrlo mladi i ne iskusivši Prvu HNL, ne zaigravši ni na Poljudu, ni u Maksimiru. Je li vam žao zbog toga?

– Igrao sam europskim kvalifikacijama za Red Bull u Zagrebu i u Rijeci, no na Poljudu nisam nikad. Malo mi je žao zbog toga, ali splet okolnosti bio je takav. Sa 16 godina prešao sam u Red Bull, koji me proslijedio u redove trećeligaša Paschinga. Bila je to dobra odluka, jer mi je omogućila prilagodbu na austrijski sustav rada, njihov mentalitet. Tada je sa mnom išao otac Damir, na čemu ću mu uvijek biti zahvalan, jer da nije on bio tada sa mnom, ne znam kako bih izdržao tamo sam. Zahtijevao je život u Linzu velika odricanja, pogotovo za tako mladoga čovjeka, ali izdržao sam sve, bio sam spreman za najzahtjevnije zadaće i uspio sam. Sretan sam i ponosan zbog svega što sam u Austriji postigao.

Duji je ovo četvrta sezona u Red Bullu, u čijem je dresu skupio čak 118 nastupa, a tek mu je 21 godina. Priznaje kako na žalost, ispunjavajući svoje sportske ambicije, nije završio srednju školu.

– Završio sam dva razreda Tehničke škole u Šibeniku, i nakon toga sam napustio svoj grad. Žao mi je što nisam stekao nikakvo zvanje, ali svakako planiram završiti školu. U Austriju me odveo moj menadžer Darko Nejašmić, a puno dugujem i svome kumu Josi Bulatu iz Šibenika, koji mi dosta pomaže kroz karijeru.

Kod nas se s dosta podcjenjivanja gleda na austrijski nogomet. Osjećate li to, možete li usporediti hrvatsku i austrijsku ligu?

– Da, primijetio sam da se austrijski nogomet dosta podcjenjuje, nezasluženo. Infrastruktura je bolja nego u Hrvatskoj, a i uspoređujući kvalitetu klubova, dajem malu prednost Austriji. Tamo može svatko svakoga pobijediti, dok primjerice Dinamu se teško može dogoditi da izgubi od nekoga iz donjeg dijela ljestvice. U Austriji se igra čvršće, agresivnije, fizički jače, a u Hrvatskoj tehnički dotjeranije. No, i mi, pa i Sturm, Rapid i Austria težimo finijoj igri.

Zašto RB s ogromnim budžetom nikako ne uspijeva plasirati se u Ligu prvaka? Uvijek padate u ključnim utakmicama.

– Eh, i ja bih volio znati odgovor na to pitanje. Rekao bih da smo na to već navikli. Svake godine, čim prođemo prvu ili drugu prepreku u kvalifikacijama za Ligu prvaka, novine odmah donose naslove ‘Sad ili nikad’ ili ‘Kada će ako neće sada...?’, radeći tako pritisak na nas – kaže Duje i dodaje:

– Tako se dogodi da se igrači u toj psihozi pomalo izgube i kao da se aktivira neka kočnica. Kao protiv Rijeke. A vidite, u Europskoj ligi, kada nema pritiska, kao da smo neka druga momčad. Izbacili smo Real Sociedad i Borussiju Dortmund, sada igramo s Lazijom...

Kakve navijače ima Red Bull?

– Imamo problem s navijačima, čega su svjesni svi u klubu. Na primjer, na utakmici protiv Borussije bio je pun stadion, a koji dan poslije, u derbiju protiv bečke Austrije, samo sedam tisuća.

Za koga navijate u Hrvatskoj ligi?

– Za Hajduk.

Prijatelji u Hajduku

Je li vam želja jednog dana igrati za bijele?

– Imam dosta prijatelja iz Hajduka u mladoj reprezentaciji. Kad sam imao sedam godina, ćaća me doveo na Poljud, na derbi s Dinamom. To nikada neću zaboraviti. Naravno da mi je želja jednog dana zaigrati za bijele, to priželjkuje i tata, pa ako bude sreće i zdravlja, možda se jednog dana i ostvari. Onako za moj gušt.

Jeste li kandidat za SP u Rusiji, čujete li se s izbornikom Dalićem?

– Već sam bio s A reprezentacijom pa za mene to ne bi bilo novo okruženje. Čujem se s izbornikom Dalićem, javio mi se prije puta u Ameriku, čestitao mi na klupskim uspjesima. Najavio mi je da će me posjetiti u Salzburgu kad se vrati iz Amerike, pogledati moju utakmicu. To mi puno znači - zaključio je Duje.

