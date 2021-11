Real iznenadio Modrića ovim potezom, a za sve je "kriv" Karim Benzema

Luka Modrić već je postao najstariji nogometaš Real Madrida u 21. stoljeću s nastupom u Ligi prvaka, što govori dovoljno samo po sebi, a čini se da bi kraljevski klub mogao njegove usluge dodatno produžiti.

Naime, kapetan hrvatske nogometne reprezentacije je u travnju ove godine produžio s Realom do ljeta 2022., a prihvatio je dva milijuna manju plaću i umjesto dvogodišnjeg, potpisao je jednogodišnji ugovor. Primjerice, Sergio Ramos to nije htio.

I sad kad su u Madridu postali svjesni da s godinama Modriću sposobnosti ne opadaju kao što bi možda nekom njegovom vršnjaku, odlučili su mu ponuditi još jednu godinu. Nije poznato hoće li od ljeta 2022. do ljeta 2023. zarađivati manje, ali AS doznaje da je sve dogovoreno i da je Luka pristao na ono što je predsjednik kluba Florentino Perez postavio pred njega.

A to se može zahvaliti Karimu Benzemi, još jednoj od legendi kluba, koji s godinama kao da je sve bolji. Zatražio je Pereza da Modriću produlji ugovor za još jednu sezonu i on je to poslušao. Što je pametno jer u ovim trenucima ni Real, kao ni Barcelona, ne mogu si priuštiti rastrošnost. Pa ostaju uz ono što je provjereno, a Modrić svakako jest!

- Ništa nije bolje nego biti igrač Reala. Nema boljeg osjećaja od igranja na Bernabeuu. Svi žele doći ovdje, a ja sam imao sreće i uspio. Imao sam devet posebnih sezona, nadam se da će takva biti i deseta - izjavio je Luka, koji nikad nije krio da mu je Real uvijek prvi na listi prioriteta, bez obzira na novac...