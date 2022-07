Što Zagrebaši misle o ždrijebu: Neće biti lako, ali vjerujemo da možemo proći

Rukometaši PPD Zagreba saznali su imena suparnika u skupini A Lige prvaka. Plinari će ove sezone igrati u skupini s francuskim PSG-om, danskim GOG Gudmeom, njemačkim Magdeburgom, poljskom Wisłom (Mihić, Lučin, Šušnja), mađarskim Veszprémom (Štrlek), rumunjskim Dinamom iz Bukurešta (Kuduz) i portugalskim Portom. U drugoj skupini igrat će Barcelona (Cindrić), Kiel (Duvnjak), Szeged (Alilović, Stepančić), Celje (Ivanković), Kielce (Karačić), Elverum, Aalborg i Nantes.

Srna se sprema za srednjeg

– Super smo prošli. Ona druga skupina puno je jača. Sviđa mi se što ću igrati protiv klubova protiv kojih nisam nikad igrao. Primjerice, Magdeburg, Gudme, Porto i Dinamo. Mislim da na svom parketu nećemo nikome biti lagan suparnik i uvjeren sam da ćemo proći u osminu finala, odnosno da ćemo na kraju igranja po skupinama biti među prvih šest momčadi. Lani nam je nedostajao tek jedan bod za plasman u osminu finala – rekao je Zvonimir Srna.

Još kada bi se gledatelji u većem broju vratili na tribine?

– Vjerujem da hoće, ali mi moramo pobjeđivati. Jer, samo pobjede i dobra igra mogu privući gledatelje – istaknuo je Srna.

Spremate li se za novo mjesto u ekipi?

– Ha-ha, mislite na mjesto srednjeg vanjskog? Tu poziciju igrao sam u svim mlađim dobnim skupinama tako da mi nije strano. Dolaskom pokojnog Saračevića na klupu Dubrovnika tamo sam počeo igrati kao lijevi vanjski. Dobro, tu je i Slovenac Kavčić koji također može dobro odigrati na mjestu organizatora igre – objasnio je Srna.

I Ivica Obrvan, trener plinara, komentirao je ždrijeb.

– U Ligi prvaka nema lakih suparnika, ali kako smo zadnji ostali mi i Elverum, nekako mi je privlačnije izgledala skupina A u kojoj smo na koncu i izvučeni. Rekao bih da je u kontekstu težine suparnika ta skupina za nijansu lakša i povoljnija za nas. Svoju šansu vidimo protiv svakoga. Imamo ekipe poput PSG-a i Veszpréma, ali i Magdeburga koji je superiorno osvojio prvenstvo Njemačke, to su ekipe sa super budžetima koje su izuzetno jake. S druge strane imamo protivnike koji su nešto slabiji od ovog trojca, ali sve je to uvjetno rečeno jer su i to ekipe s velikim budžetima – istaknuo je Obrvan.

Zanimljivo je da će zagrebaši igrati u skupini s dva od četiri sudionika završnog turnira Europske lige – Wisłom i Magdeburgom.

– Pariz je u našoj skupini daleko najveći favorit, a s ostalima mislim da možemo igrati ravnopravno. Mi moramo biti realni i ja ću vam kao netko tko je s Berlinom igrao Europa ligu reći da to nije isto kao i Liga prvaka. Tako će, vjerujem, i ekipama poput Wisłe, GOG-a ili Magdeburga ovo isto biti nepoznanica. Respektiram sve te ekipe, ali smatram da smo mi klub koji je u usponu, koji je lani pokazao da se može nositi i s većim ekipama i koji je danas jači nego što je bio prije godinu dana. Neće biti lako, ali vjerujem da možemo proći skupinu – zaključio je Jakov Gojun.

Lokosice protiv Győra

Rukometašice Lokomotive igrat će u skupini B zajedno sa mađarskim Győrom, francuskim Metzom, rumunjskim Rapidom, crnogorskom Budućnosti, norveškim Storhamarom, danskim Esbjergom i turskim sastavom Kastamonu. Skupina čak i nije toliko jaka, no da bi lokosice mogle razmišljati o prolazu, morat će se još igrački pojačati. Za sada su došle tek dvije juniorske reprezentativke – Mia Brkić iz Hrvatske i Kristina Dramac iz Austrije.