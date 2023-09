Ravnatelj HNK-a veliki je fan Osijeka: Neka se Dinamu ponovi raspad u Pragu

Derbi Osijek – Dinamo (nedjelja, 21.05) najavljujemo iz ponešto drukčijega osječkoga kuta, glumačko-navijačkoga umjesto stereotipnoga nogometaškoga. Naš sugovornik veliki je Osijekov navijač, ravnatelj Drame osječkoga Hrvatskog narodnog kazališta

Miroslav Čabraja. Kako je iz njegove perspektive doživljena ljetna osječka nogometna priča, povijesni prelazak na novi stadion?

- Nama navijačima koji smo dolazili u Gradski vrt na početku je prelazak u Opus arenu bio mali kulturološki šok. Ipak su ti dolasci u Gradski vrt nosili neku dozu romantike, to je naš stari stadion, pomalo oronuo, ali stadion koji ima dušu. Stoga smo prije dolaska na Opus arenu bili pomalo skeptični, a zapravo stadion je tako lijep, pregledan – ma nešto nevjerojatno! Nisam mogao ni sanjati da će to tako lijepo izgledati. Pa iz bilo kojega kuta stadiona teren je vidljiv jednako dobro kao sa zapada ili s istoka - kaže Čabraja i nastavlja:

Liga je sve kvalitetnija

- Sad se vidi koliko taj stadion znači Osječanina. Nas je tri do pet tisuća dolazilo na – nazovimo ih tako – nevažne utakmice, a sada na te utakmice dolazi dvostruko više ljudi. Na Dinamu mi se čini da nikada nije bilo više od deset tisuća ljudi, a sada je cijela Opus arena prodana – 13 tisuća karata otišlo je u jednom danu! To je nešto za što grad živi i fenomenalno je da se to dogodilo.

Znači li iskorak na novu razinu istodobno i pritisak na momčad – da ona na novom stadionu mora osvojiti trofej?

- Da klub ima pritisak takve vrste, onda bi se možda malo više potrudio da dovede još ponekog igrača, ali čini se da se to neće dogoditi. Izgleda da se ambicije nas navijača ne poklapaju s ambicijama vlasnika kluba. Kako sad stvari stoje, Osijek će opet biti tu negdje, treći ili četvrti, ali kao navijač nadam se da će se – ako ne sada – onda u polusezoni Osijek pojačati i biti konkurentan barem za drugo mjesto – kaže Čabraja i dodaje:

- Idem gledati utakmice zbog dobrog nogometa. Naravno da sam uvijek sretan kada Osijek pobijedi, a liganam je sve kvalitetnija, pa ima dosta dobrih utakmica. Dobre su čak i one koje nisu protiv najjačih klubova. Ja sam jako zadovoljan ovosezonskom Osijekovom pričom, jer uza sve i živim blizu stadiona pa na utakmice dolazim pješice. Kupio sam godišnju ulaznicu za zapadnu tribinu.

Kako kao navijač s tribina doživljavate nastupe Osijeka ove sezone?

- Dosta promjenljivo dečki igraju. Na početku nisu baš ulovili dobru formu, dosta je oscilacija u igri, ali atraktivno je, na to se ne mogu požaliti. Daju puno golova, ali dosta i primaju; malo bi obrana trebala biti čvršća. Osim čvršće obrane, priželjkujem u Osijeku još jednoga rasnog strijelca i jednoga jako dobrog veznog igrača. Ali vjerojatno takvo što još nije u fokusu; ne znam je li to zbog financija ili takvih igrača nema trenutačno na tržištu.

Kakva su očekivanja od utakmice s ranjenim Dinamom?

- Naravno: pobjeda Osijeka! Gledao sam utakmicu Dinamo – Sparta do rezultata 2:0, tada sam izišao, ali bilo mi je dovoljno da vidim da je to raspad sistema. Nadam se da će se Dinamo isto tako raspasti i u nedjelju u Osijeku.

Zazivam povratak Zekića

Imate li kao navijač kakvu interakciju s nogometašima Osijeka, osim s tribina, poznajete li nekoga od njih?

- Poznajem samo jednoga, trenera Osijeka Zorana Zekića, s njim sam se družio, on mi je prijatelj, i moram reći da ga i dalje zazivam da se vrati u Osijek. Kada su Alen Petrović i Zekić došli u klub, tada je NK Osijek baš bio živnuo. Tada je Osijek igrao najatraktivnije.

Dolaze li Osijekovi nogometaši u osječki HNK na predstave?

- Moj prijatelj Aljoša Vojnović jedini je nogometaš za kojega znam da je dolazio na naše predstave. Još kada sam bio v.d. intendanta HNK, obratio sam se bio NK Osijeku s prijedlogom da cijela momčad dođe na neku našu predstavu, a da zauzvrat naš cijeli glumački ansambl dođe na njihovu utakmicu. Nažalost, to još uvijek nije zaživjelo - zaključio je Miroslav Čabraja.