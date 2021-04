Raul Albiol: Glupost je govoriti da je Dinamo lagan protivnik

Villarrealov iskusni stoper Raul Albiol (35) rekao je u srijedu kako on i suigrači dolaze u Zagreb po pobjedu nad Dinamom u prvoj utakmici četvrtfinala Europske lige jer su u prethodnim kolima u gostima već slavili protiv Salzburga i kijevskog Dinama pa im je to putokaz prema naslovu u ovom natjecanju.

"Mi moramo ući u ovu utakmicu kao što smo prethodno napravili protiv Salzburga i kijevskog Dinama. U tim utakmicama također, smo igrali prvo u gostima i to hrabro, zabijajući golove i pobjeđujući. Tako trebamo i sada pristupiti. Dobro se postaviti i biti organizirani jer Dinamo jako dobro napada iz protuudara", izjavio je Albiol na konferenciji za medije u sportskom kampu Villarreala.

Dinamo će u četvrtak ugostiti u Maksimiru sedmoplasiranu momčad španjolskog prvenstva, a uzvratna utakmica igrat će se 15. travnja.

"Moramo igrati kao u posljednjim utakmicama te tražiti gol. Važno je zabiti u gostima. Prednost je što uzvrat igramo doma. No, bit će to tvrda i teška utakmica. Tako se i pripremamo za nju”, dodao je Albiol iza kojega je ove sezone 35 nastupa u žutom dresu Villarrela i jedan pogodak.

U Vila-realu, gradiću s 51.000 stanovnika, udaljenom 60 kilometara od Valencije, smatraju da su dobili pogodnog protivnika za prolazak u polufinale.

Međitim, Albiol koji je od 2009. do 2013. igrao za Real Madrid, a potom do 2019. za Napoli, poziva na oprez.

"Pričati kako smo dobili laganog protivnika je glupost. Dinamo je izbacio Tottenhama, jednog od favorita za osvajanje ovog natjecanja. Osim toga to je klub iz zemlje nogometaš s velikim talentom, zemlje koja je svjetski doprvak. Dinamo je klub s puno internacionalaca. Zbog toga smatram da su izgledi za prolazak podjednaki, po 50 %", istaknuo je.

"Vidjeli smo da su Dinamovi igrači jako talentirani, to su uostalom dokazali. Obično osvajaju domaće prvenstvu pa su željni dokazivanja u Europi. Prethodnih godina su igrali u Ligi prvaka te su ekipa podjednaka onima s kojima smo se susreli u prethodnim kolima. Moramo stoga biti koncentrirani”, dodao je Albiol.

Baš poput Villarrealovog trenera Emerya i ovaj branič se pribojava Dinamovih protunapada.

"Dinamovi igrači koriste svaku priliku koju im daš pa ne smijemo griješìti. Jako su brzi prema naprijed. No naše oruđe je želja za pobjedom od početka, nastojanje da zabijemo gol, pritiskati protivnika i dobro se pozicionirati na terenu te koristiti eventulno izgubljene lopte Dinamovih igrača. Igranje u Europi u gostima je uvijek komplicirano bez obzira gdje igraš”, rekao je Albiol koji bi trebao istrčati u Maksimiru u udarnoj postavi.

Dinamo je na Maksimiru pobijedio prošli mjesec s 3-0 protiv Tottenhama nadoknadivšì 0-2 iz Londona iz prvog susreta osmine Europske lige.

"To nije bilo slučajno i zato moramo biti oprezni. Dinamo će opet pokazati želju, a njegovi igrači su talenutirani i vrhunski u Hrvatskoj”, rekao je.

Albiol, koji je svojedobno 56 puta igrao za reprezentaciju Španjolske, kaže kako nije fokusiran na nekog napadača posebno.

"Uvijek poštujem sve napadače. Dinamovi su jako brzi po krilima, imaju dobrog središnjeg napadača koji zna primati loptu i kojeg je teško pritiskati zbog visine (Petković). To su karakteristike koje je teško pokrivati ako nisi koncentriran i skroz u utakmici. Ne mogu navesti samo jednog igrača i zato što oni mijenjaju pozicije pa se mogu susresti s drugim igračem. Dinamo je jako opasan i brz u napadu, uz to je motiviran do neba nakon pobjede nad Tottenhamom", rekao je.