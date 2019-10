Ranteš osvojio srebro na Europskom BMX prvenstvu

Na prvom Europskom prvenstvu u BMX-u održanom u švicarskom Cadenazzu najbolji hrvatski vozač BMX-a Marin Ranteš (24) osvojio je srebrnu medalju.

Natjecanje, na kojem su se skupljali bodovi i za Olimpijske igre u Tokiju 2020. godine, je održano u novom Freestyle Parku, a nastupilo je 48 vozača iz 13 zemalja.

Ranteš se nakon dvije kvalifikacijske vožnje plasirao u finale kao šesti, a sjajnim finalnim nastupom popravio je plasman za četiri pozicije osvojivši drugo mjesto sa 91.20 bodova.

Zlato je osvojio Francuz Anthony Jeanjean sa 93 boda, dok je bronca pripala Britancu Declanu Brooksu koji je sakupio 91 bod.

"Finalna vožnja mi je bila kompletna u glavi, znao sam ju napamet. Bio sam potpuno opušten i siguran u sebe da mogu odvoziti sve kako sam zamislio. Od prvog do zadnjeg zamišljenog trika odvozio sam savršeno što me dovelo do drugog mjesta. Napravio sam 720 tailwhip, backflip barspin to tailwhip, triple barspin, 540, flair tailwhip, frontflip. Iznimno sam ponosan što sam odvozio bez greške i što sam se predstavljajući Hrvatsku na prvom održanom prvenstvu popeo na pobjedničko postolje," kazao je Ranteš.

Mladi Varaždinac sada seli u SAD gdje će se pripremati za nastavak Svjetskog kupa i Svjetsko prvenstvo koje se održava početkom studenog u kineskom Chengdu. To će biti ključna postaja u borbi za OI u Tokiju.

"'Osjećam se i više nego spremno. Jedva čekam Kinu kako bi napravio dobar rezultat i siguran sam kako mi olimpijske igre ne mogu promaknuti," dodao je Ranteš.

U ženskoj konkurenciji pobijedila je Britanka Charlotte Worthington (91.60) ispred Njemice Lare Lessmann (84.60) i Ruskinje Elizavete Posadskikh (82.80).

"BMX Freestyle je nova disciplina koja je eksplodirala popularnošću i bilo je prirodno da smo organizirali prvo Europsko prvenstvo. Globalni uspjeh ovog događaja u smislu sudjelovanja, javnog gledanja i gledanja uživo, dokazuju da je ova disciplina predodređena za značajan rast u budućnosti," kazao je predsjednik Međunarodne biciklističke federacije (UCI) Rocco Cattaneo.

REZULTATI:

1. Anthony Jeanjean (Fra) 93.00

2. MARIN RANTEŠ (HRV) 91.20

3. Declan Brooks (VB) 91.00

4. James Jones (VB) 90.80

5. Konstantin Andreev (Rus) 86.20

6. Irek Rizaev (Rus) 84.80

7. Alessandro Barbero (Ita) 82.20

8. Kenneth Tancre (Bel) 80.40

9. Jack Clark (VB) 80.20

10. Timo Schulze (Njem) 77.40...