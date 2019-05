Rakitić jednim potezom izazvao psovke i uvrede, ovo mu baš i nije bilo pametno...

Jedna objava na Instagramu izazvala je bijes navijača i uprave Barcelone prema Ivanu Rakitiću nakon debakla katalonske momčadi u polufinalu Lige prvaka protiv Liverpoola (0:4).

Naime, hrvatski veznjak dva slobodna dana nakon utakmice iskoristio je da ode u svoju omiljenu Sevillu. Tamo se pridružio supruzi Raquel Mauri na poznatom slavlju Feria de Abril. Usput se nasmijan fotografirao s Joseom Mariom del Nidon Carrascom, sinom bivšeg predsjednika Seville.

The player ratings from @mundodeportivo and @sport this morning.



Sport give Rakitic and Coutinho 0. MD describe Alba as "catastrophic" and Coutinho as "invisible". pic.twitter.com/HoHfnvXyRd