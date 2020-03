Pvi gladijator svijeta poručio: Volim te, Hrvatska, svi ste vi ratnici!

U američkom sportu sve je stalo, a jedino još predsjednik UFC-a Dana White pokušava nadmudriti koronavirus i traži način kako da se 18. travnja ipak održi UFC 249. White ističe da za borbu (bez publike) između Nurmagomedova i Fergusona ima nekoliko opcija, a jedna od njih je i borba u Abu Dhabiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

I dok White fantazira, aktualni UFC-ov teškaški prvak Stipe Miočić (37) svoju energiju usmjerava u posve drugom pravcu. Onom humanom.

– Dok god ova epidemija koronavirusa traje, želim biti na raspolaganju svojim sugrađanima. Ne samo zato što sam svojedobno, kao vatrogasac, položio zakletvu, nego zato što ja doista želim pomoći ljudima. Ja se nadam da ću se uskoro ponovno boriti i da ćemo se svi vratiti u normalu, no sada svi zajedno moramo pomoći svojim zajednicama.

Moram bi smiren i sabran

Pozvao je tako američki Hrvat sve vrhunske sportaše da pomažu ljudima, naročito starijima i nemoćnima. Možete samo zamisliti kakve će biti reakcije tih ljudi, stanovnika

Clevelanda i okolice, kada shvate da im je topli obrok koji im je poslao Crveni križ ili neka druga humanitarna organizacija donio prvi gladijator ovog planeta.

– Volim pomagati ljudima i zato nikad nisam ni odustao od posla povremenog vatrogasca. To me ispunjava.

Kao takav, da se prošle nedjelje zatekao u Zagrebu, zacijelo bi među prvima bio u središtu grada i pomagao u raščišćavanju iz i oko ruševnih zgrada. No zato je, vidjevši što se dogodilo glavnom gradu domovine njegovih roditelja, Zagrepčanima poslao poruku podrške:

– Podrška mojim rođacima, prijateljima i svima koji su pogođeni potresom. Ovo su zastrašujuća i teška vremena, a moje je srce s vama. Vratit ćemo se jači nego ikada. Volim te, Hrvatska, svi ste vi ratnici.

Miočića novinari nerijetko pitaju kako uspijeva uskladiti obveze koje ima kao svjetski prvak u slobodnoj borbi (one nisu samo trenažne) s onima u vatrogasnoj postaji, u kojoj nikad nije tražio (niti bi ih dobio) bilo kakve povlastice.

– Nije problem. Kako nisam stalno zaposleni vatrogasac, ja izaberem smjene u vrijeme kada se ne pripremam za neku važnu borbu.

Koliko je karijera vatrogasca pomogla njegovoj karijeri borca?

– Bilo da ste borac ili vatrogasac, u oba slučaja morate biti smireni i sabrani. I u borbi i na požarištu ne smijete biti uplašeni i u kratko vrijeme morate donositi kvalitetne odluke. No to su dva posve suprotna svijeta. U jednom ja pokušavam ozlijediti ljude, a u drugom pomažem ozlijeđenima.

Koliko god je sretan što mu je sin vodeći teškaški gladijator na planetu, tata Bojan ponosan je i na sinovu altruističnu crtu. No jednu bi osobinu Miočić senior kod svojeg sina ipak korigirao:

– Moj sin je katkad odveć ponosan, i to na svoju štetu. Eto, Cormier ga je u obje borbe pogodio prstima u oko, a on nije tražio ni medicinski time-out. Štoviše, nije se na to pred medijima ni dovoljno osvrtao. Isto je učinio i protiv Struvea, koji ga je također pogodio u oko, i on ni tada nije tražio medicinski “break” pa je izgubio borbu.

Cormierova nekorektnost

I doista, Daniel Cormier kao da je gađao Stipu prstima u oko, a postoji i jedna fotografija iz druge borbe na kojoj se vidi da mu palac doslovce gura u oko.

– Ne znam je li to bilo namjerno ili ne, no okrenuo sam se sucu i rekao da pazi na njegove prste, a ovaj mi je rekao: “Nema problema”, ali ništa nije poduzeo. A ovaj me pogodio prstom u oko ravno ispred njega – bilo je sve što je Stipe na tu temu rekao u mjesecima nakon borbe nakon koje je završio i na operaciji oka.

Stipino oko još se nije oporavilo pa i dalje trenira puno manjim intenzitetom od uobičajenoga.

– Još vidim neke točkice, no to mi ne smeta. Oko mi polako zacjeljuje, a kondiciju održavam trčanjem i bicikliranjem jer mi je dvorana zatvorena zbog epidemije.

Zbog te nekorektnosti mislimo da Cormier nije zaslužio dobiti priliku za treću borbu, a Stipin otac o tome kaže:

– Mislim da bi Stipi bilo lakše boriti se s nekim tko se ne služi nečasnim postupcima i tko se hoće samo boriti. Da se mene pita, ja bih dao priliku nekome s kime se dosad nije borio.