Puši 80 cigareta na dan, do 41. je bio bankar!

Već prva dva kola engleskog prvenstva pokazala su da se u Chelseaju događa nešto revolicionarno. Krenuli su plavci s dvije pobjede, oba su puta postizali po tri pogotka (3:0 protiv Huddersfielda i 3:2 protiv Arsenala) a pritom u te dvije utakmice imali za Chelsea nestvarnih 1377 dodavanja. Chelsea igra najljepši nogomet u 15-godišnjoj eru Romana Abramoviča, slažu se engleski mediji. A glavni “krivac” za to je novi trener Maurizio Sarri (59), jedan od najosebujnijih trenera današnjice. Njegova životna priča zaista je impresivna, no krenimo redom.

Za početak, jedini je od svih aktualnih trenera Premijerne lige koji baš nikada nije zaigrao profesionalni nogomet! A donekle pravim trenerskim poslom počeo se baviti tek s 41 godinom, i to u talijanskom petoligašu!

Banka posao, nogomet poziv

Sarri je još od studija ganjao karijeru u bankarstvu. I to mu je dobro išlo s obzirom na to da je vrlo rano dogurao do pozicije direktora u lokalnoj banci, a kasnije i do direktorske pozicije u Banca Monte dei Paschi di Siena. Inače, ta je banka institucija Italije, ujedno i najstarija banka u svijetu, osnovana još davne 1472. godine.

Bio je to posao iz snova za Sarrija, činilo se sa strane. No za njega je to bio tek posao, a ne poziv, kako je priznao kasnije. Poziv mu je bio – nogomet!

Zato je, paralelno radeći u banci, vikende provodio gledajući sulude količine nogometa, upijajući različite stilove igre. Počeo je osjećati da je rođen za trenerski posao. No bilo mu je teško napustiti fenomenalno plaćenu poziciju u banci, pa je za početak kombinirao – jutra je provodio u odijelima u uredu, a večeri u trenirci na travnjaku vodeći amaterske momčadi po Toskani.

No 2000. godine, činilo se tada, donio je luđačku odluku. Odustao je od bankarske karijere te odlučio postati trener. Preuzeo je klupu talijanskog petoligaša Sansovina i obećao ženi da će zaboraviti na svoju opsesiju ako u roku od tri godine ne osvoji naslov.

No uspio je već u prvom pokušaju te tako već 2001. uveo Sansovino u četvrtu, a kasnije i u treću ligu.

No pravu šansu u talijanskom nogometu čekao je devet godina, u kojima je promijenio čak devet klubova. A onda je 2012. stigao u Empoli, gdje je konačno cijelom svijetu pokazao svoju genijalnost.

Već prvu sezonu dogurao je do doigravanja za Seriju A gdje je izgubio od Livorna, da bi iduće godine pomeo sve redom i s lakoćom uveo klub u najviši razred talijanskog nogometa.

Dočekao je svoju premjeru u Seriji A s 55 godina! Bio je najslabije plaćeni trener u ligi, s najslabije plaćenim igračima i svi su mu predviđali da će odmah ispasti iz Serije A. No prevarili su se jer Sarri je uspio ostati prvoligaš.

Početkom 2014. legendarni Arrigo Sacchi nazvao je svoje bivše šefove u Milanu i rekao im: “Imam za vas dugoročno trenersko rješenje, Sarri je genijalac koji dolazi, vaše rješenje za idućih 10 godina.”

No u Milanu nisu vjerovali donedavnom bankaru. Ali samo godinu kasnije vjerovao je Napoli koji ga je doveo za trenera.

Posebna soba na stadionu

Vlasnik Napolija De Laurentiis već nakon prvih priprema je uskliknuo:

“Doveli smo genijalca na klupu, ovo je najmetodičniji trener kojeg je ovaj klub ikada imao”.

A ta metodičnost očitovala se i u Sarrijevu nadimku Mister 33. Naime, još dok je početkom tisućljeća u petoj ligi vodio Sansovino imao je knjižicu s čak 33 detaljno razrađene akcije u napadačkim prekidima i nebrojene alternacije za ulazak u suparničku trećinu.

– Igračima trebaju dva mjeseca da pohvataju sve te varijante, zato će Chelsea tek u drugom dijelu sezone blistati – poručio je Sarri.

>> Pogledajte i kako izgleda blatomet u Gradištu

[video: 26359 / ]

A najveći problem u Engleskoj ove sezone bit će mu – pušenje! Strastveni je pušač koji popuši i do 80 cigareta dnevno pa su ga kamere na toj utakmici s Huddersfieldom uhvatile kako žvače cigaretu za vrijeme utakmice. Ne duhan, nego baš cigaretu!

Na Stamford Bridgeu već su mu napravili posebnu prostoriju u kojoj puši, no taj luksuz na gostovanjima neće imati.

U svakom slučaju Engleska je dobila trenera koji će puniti novinske retke. Uostalom, svojedobno je bez problema rekao da kolega Roberto Mancini izgleda kao homoseksualac, a ne trener, a jednoj je novinarki na presici rekao:

“Neću ti reći da odjebeš jer si žena i lijepa si.”

Za navijače Chelseaja najvažnije je pak da su na klupi dobili čovjeka koji živi za nogomet i koji je vrhunski trener.