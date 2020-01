Prvoligaš nevjerojatanim potezom upozorio neodgovorne navijače

Njemački nogometni velikan Borussia Dortmund otkazao je 500 godišnjih ulaznica za navijače za sljedeću sezonu jer nisu prisustvovali dovoljno domaćim utakmicama.

Navijači koji nisu prisustvovali na najmanje 7 od 17 domaćih utakmica ostali su bez svoje godišnje.

Postoji nevjerojatna potražnja za ulaznicama za klub sa stadiona Westfalenstadion, a u listopadu je objavljeno da se gotovo 50.000 pristaša nalazili na listi čekanja.

"Želimo osigurati da mjesta na tribini ne ostanu prazna. Naš je cilj nastaviti odabranim putem i preusmjeriti sezonske karte što poštenije i transparentnije je moguće", rekao je Matthias Naversnik, voditelj odjela za ulaznice u BVB.

Većina navijača BVB-a pozdravila je potez kluba, ali bilo je i jasnih kritika.

"To je šala? Klub je dobio novac za te ulaznice, a sada se one uzimaju. To nije razumljivo," napisao je jedan navijač na društvenoj mreži.

Dio navijača je zatražio od kluba da poduzme akciju i protiv prodavača na eBayju.

"Postoje vlasnici sezonskih ulaznica koji uopće ne idu na stadion. Oni svoje ulaznice svake godine prodaju sve skuplje i zapravo ih koriste samo za zaradu," bune se navijači.

Borussia Dortmund se može pohvaliti najboljim posjetom u nogometnom svijetu. U prosjeku bundesligaške utakmice na Westfalenstadionu gleda 80.841 navijač, što je gotovo cijeli stadion koji prima točno 81.365 gledatelja.

