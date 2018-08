Prvi put čak trojica hrvatskih igrača igrat će u Old Firmu

Old Firm najstariji je nogometni derbi na svijetu koji prati 130 godina dugo rivalstvo Celtica i Glasgow Rangersa, utakmica koja nikada, još od prve odigrane 28. svibnja 1888., nije bila samo jedna u nizu.

Čak ni dominacija Celtica otkako su se Rangersi nakon izbacivanja u četvrtu ligu vratili u elitni rang, a u posljednjih osam utakmica zeleno-bijeli su pobijedili u čak šest (posljednju s 5:0) uz dva remija, nije obezvrijedila tradiciju i važnost najveće utakmice škotskog nogometa.

Čast da budu dio Old Firma dosad su imala petorica hrvatskih nogometaša, računamo li australskog Hrvata Marka Viduku, a trojica su u velikom derbiju bili strijelci - Nikica Jelavić čak pet puta, a Dado Pršo i Viduka po jednom. No sljedeći gradski derbi u Glasgowu bit će poseban i iz perspektive hrvatskog nogometa.

Prvi će put Old Firm biti i Cro Firm, s hrvatskim nogometašima na obje strane. Zeleno-bijeli dres nosit će nekadašnji U21 reprezentativac Hrvatske Jozo Šimunović, koji je kasnije odlučio promijeniti nogometno državljanstvo i zaigrati za BiH pa se u posljednji tren ipak predomislio, a na drugoj strani stajat će Nikola Katić i Borna Barišić, dvojica od čak 11 novopridošlih igrača ovoga ljeta s kojima je slavni Steven Gerrard krenuo u revoluciju na Ibroxu. Iako su posljednje dvije sezone Šimunović i Niko Kranjčar u isto vrijeme nosili dresove škotskih velikana, nikada se nisu međusobno sreli.

Naime, u dvije utakmice koliko je Niko okusio Old Firm, Šimunović je bio na popisu ozlijeđenih, a u onim utakmicama u kojima je Hrvat u dresu Celtica igrao, Kranjčar je bio izvan stroja.

Jozo Šimunović, koji je stigao u ljeto 2015. u transferu vrijednom 7,5 milijuna eura, Glasgow već zove domom. U najavnom razgovoru pred početak sezone, svoje četvrte u Celticu, Šimunović je sebi poželio godinu bez ozljeda, a koliko je privržen klubu potvrdio je ovog ljeta odbijanjem ponude Lillea. Za trenera Rodgersa je na početku sezone nezamjenjiv, iako start nije bio posebno spektakularan nakon crvenog kartona protiv Rangersa.

- Šimunović je dio dugoročnog projekta snažnog Celtica. Ako ste top-klub, sigurno želite igrača kakav je on - svojedobno je rekao trener Celtica Brendan Rodgers.

Desetak kilometara zapadnije, na kultnom Ibroxu, dvojica Hrvata dovedena su da pomognu povratku Rangersa na staze stare slave. Steven Gerrard očito obožava hrvatske nogometaše, od devet milijuna eura koliko je potrošio na transfere, pola iznosa dao je za dvojicu Hrvata. Nikola Katić, koji je u dvije godine od opuzenskog Neretvanca i preo Slavena Belupa stigao do Ibroxa, svoj 2,3 milijuna eura vrijedan transfer već je počeo isplaćivati. Gol Osijeku u uzvratnoj utakmici 2. pretkola kvalifikacija za Europsku ligu Rangerse je odveo dalje.

- Volim Katića. Je li veliki talent? Jest, ali on je moj veliki talent. Ako nastavi ovako napredovati, bit će reprezentativac Hrvatske. Opsjednut je individualnim napretkom, odlično se uklopio među ostale igrače, a moja je odgovornost da mu pomognem u napretku - pun je hvale Gerrard za mladog hrvatskog reprezentativca.

Utakmica protiv Osijeka Gerrardu je otvorila nove vidike, Borna Barišić impresionirao ga je u toj mjeri da ga je osobno kontaktirao kako bi ga nagovorio na transfer. Kapetan Osijeka na stolu je imao tri konkretne ponude iz Liga petice, ali kako reći ne Stevenu Gerarrdu?

- Bilo je nevjerojatno. Primio sam poziv s nepoznatog broja, a čovjek se predstavio ‘Hello, my name is Steven Gerrard’, čudesno! - ispričao je Barišić...