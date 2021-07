Doživjeli su i teroristički napad, a sada mogu ispisati povijest hrvatskog sporta!

Toni Kanaet (25) i Matea Jelić (23) su Hrvatskoj počeli već odavno donositi medalje s velikih natjecanja, a sada im se ispunila želja da ih donesu i s Olimpijskih igara. Zahvaljujući njima, taekwondo bi mogao postati naš najtrofejniji olimpijski sport i izjednačiti se s atletikom i veslanjem, koji su nam donijeli po pet kolajni. Mateina medalja bit će četvrta, a Toni Kanaet (danas 13:45) ili Ivan Šapina (sutra u 3:15) mogu nam donijeti i petu.

Kanaet je u repesažu svladao predstavnika Burkine Faso Faysala Sawadoga prekidom početkom treće runde zbog prevelike razlike u bodovima. U trenutku prekida bilo je 30-10 za Kanaeta. Od 13.45 sati kanaeta čeka dvoboj za broncu protiv Uzbekistanca Nikite Rafaloviča.

A baš su Toni i Matea bili u ljubavnoj vezi. Toni je iz Splita, Matea iz Knina, ali se 2016. preselila i prešla u TK Marjan, koji su proslavile sestre Ana i Lucija Zaninović.

“Upoznali smo se godinu dana prije nego što ću se preseliti u Split, još na pripremama za SP u Rusiji”, rekla je Matea, a Toni se nadovezao:

“Kad se preselila, počeli smo se češće družiti i svidjela mi se. Ja sam napravio prvi korak. Teško je naći nekoga tko će te tako razumjeti kao ona mene. Stalno smo zajedno, ali odvajamo privatni i profesionalni život. Tako mora biti”", priznao je za TK Marjan.

Foto: MURAD SEZER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Taekwondo - Men's Welterweight 68-80kg - Quarterfinal Tokyo 2020 Olympics - Taekwondo - Men's Welterweight 68-80kg - Quarterfinal - Makuhari Messe Hall A, Chiba, Japan - July 26, 2021. Toni Kanaet of Croatia in action against Maksim Khramtcov of the Russian Olympic Committee REUTERS/Murad Sezer MURAD SEZER

“Uh, naježim se kad god netko spomene Olimpijske igre… Treba se boriti i skupljati bodove, vjerujem da ćemo uspjeti”, rekla je tada Matea, možda i ne sluteći da će svoju domovinu učiniti ovako ponosnom. Naime, ona srebro već ima u džepu, a popodne može osvojiti i zlato, dok Toni ima priliku uzeti broncu.

Zajedno je ovaj tandem bio i za vrijeme terorističkog napada u Parizu.

"U Parizu smo bili na dan terorističkog napada. Bili smo u hotelu udaljenom neka 3-4 km, već smo spavali i nismo znali što se događa. Mama je poslala poruku da vidi je li sve u redu, tek sam onda na internetu vidiuo što se dogodilo", prisjetio se Toni.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL 11.04.2021., Kastel Stafilic - Po dolasku u Zracnu luku Split organiziran je docek za Mateu Jelic, Brunu Vuletic, i Lenu Stojkovic, Europske prvakinje u taekwondou. Matea Jelic, Bruna Vuletic Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL

Naša tekvondašica svladala je Amerikanku Paige McPherson s 15:4. Iako iza svake osvojene velike medalje stoji neka priča, ona koja stoji iza Mateina zlata posebno je zanimljiva. Gotovo pa mistična. Naime, ma kako god to zvučalo čudno, za Matein naslov prvakinje Europe zaslužna je i najveća hrvatska sportašica svih vremena Janica Kostelić. Barem jedan postotak.

I dok je Janica pomogla ojačati njen borbeni duh, šest godina poslije kod Matee je došlo i do duhovnih promjena.

– Moji sljedeći ciljevi su biti olimpijska pobjednica i svjetska prvakinja, no sve je u Božjim rukama. Meni je uvijek moja obitelj bila moja najveća snaga, no kako ne živim s njima jer oni su i nadalje u Kninu, a ja puno putujem, novu snagu sam pronašla u vjeri u Boga, na što je najviše utjecao i moj trener. Na mise sam češće počela odlaziti od 2019. i ja sam u vjeri pronašla dodatnu snagu - rekla je.



Donosimo pregled rezultata hrvatskih tekvondaša i tekvondoašica na olimpijskim igrama od Sydneya 2000. do Rio de Janeira 2016. prema podacima HOO-a.

XXVII. olimpijske igre - SYDNEY 2000.

- preko 67 kg: Nataša Vezmar - 4. mjesto - četvrtfinale: Ruiz (Špa) 7:4, polufinale: Ivanova (Rus) 4:6, repesaž: Bourguiguie (Mar) 4:1, za 3. mjesto: Bosshart (Kan) 8:11

XXVIII. olimpijske igre - ATENA 2004.

- do 67 kg: Sandra Šarić - 1. kolo: Solheim (Nor) 2:5

- preko 67 kg: Nataša Vezmar - četvrtfinale: Dawani (Jor) 4:5

XXIX. olimpijske igre - PEKING 2008.

- do 57 kg: Martina Zubčić - 3. MJESTO, BRONČANA MEDALJA - 1. kolo: Gatterer (Izr) 4:3, četvrtfinale: Nunes (Bra) 3:2, polufinale: Tanrikulu (Tur) 3:5, za 3. mjesto: Su Li-Wen (Tai) 5:4

- do 67 kg: Sandra Šarić - 3. MJESTO, BRONČANA MEDALJA - 1. kolo: Rivero (Fil) 4:1, četvrtfinale: Hwang (J. Kor) 1:3, repesaž: Al-Maktoum (UAE) 4:0, za 3. mjesto: Ocasio (Pue) 5:1

XXX. olimpijske igre - LONDON 2012.

- do 49 kg Lucija Zaninović - 3. MJESTO, BRONČANA MEDALJA - 1. kolo: Kang (CAR) 14:0, četvrtfinale: Lopez (Arg) 13:4, polufinale: Wu (Kin) 7:19; za 3. mjesto: Alegria (Mek) 6:5

- do 57 kg: Ana Zaninović - 11. mjesto - 1. kolo: Hamada (Jap) 11:14

XXXI. olimpijske igre - RIO DE JANEIRO 2016.

- do 49 kg Lucija Zaninović - 9. mjesto - 1. kolo: Jesbergenova (Kaz) 18:7, četvrtfinale: Aziez (Fra) 4:3

- do 57 kg: Ana Zaninović - 11. mjesto - 1. kolo: Alizadeh (Iri) 6:7

- do 68 kg: Filip Grgić - 11. mjesto - 1. kolo: Gonzalez (Špa) 3-4