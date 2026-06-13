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NEVJEROJATNO

Bizaran skandal: Engleski nogometaši opljačkani su uoči dvoboja s Hrvatskom!

FIFA World Cup 2026 - England Training
Jim Rassol/REUTERS
VL
Autor
Hina
13.06.2026.
u 09:11

Prema BBC-ju, lopte i kopačke bile su među predmetima ukradenima iz vozila u koja je provaljeno tijekom prijevoza opreme u trening centar momčadi Swope Soccer Village

Pripreme Engleske za početak Svjetskog prvenstva poremetila je krađa opreme prije dolaska momčadi u subotu u trening bazu u Kansas Cityju, pišu britanski mediji. Prema BBC-ju, lopte i kopačke bile su među predmetima ukradenima iz vozila u koja je provaljeno tijekom prijevoza opreme u trening centar momčadi Swope Soccer Village.

Nogometni savez potvrdio je novinarima da se dogodio incident, ali nije mogao otkriti sve detalje.

"Istražujemo moguću krađu opreme iz vozila momčadi koje je večeras stiglo u Kansas City s nedostajućim predmetima", rekla je policijska uprava Kansas Cityja u Missouriju za "Daily Mail".

BBC opak javlja da su dvije osobe uhićene u vezi s incidentom.

Engleska reprezentacija pod vodstvom izbornika Thomasa Tuchela trebala bi prvi put trenirati u Swope Soccer Villageu u subotu u 17 sati nakon što napuste svoj trening kamp na Floridi. Englezi Svjetsko prvenstvo započinju utakmicom protiv Hrvatske u srijedu, a onda im slijede preostali ogledi u skupini L protiv Gane 23. lipnja i Paname četiri dana kasnije.

Ključne riječi
nogomet Engleska SP 2026.

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