Problemi za Deschampsa: U ekipu mu stigao koronavirus!

Francuski nogometni savez (FFF) u utorak je objavio kako je reprezentativni branič Leo Dubois zaražen koronavirusom te je stoga poslan u samoizolaciju pa će propustiti skorašnje utakmice među kojima je i ona protiv Hrvatske u Zagrebu za osam dana.

"Dubois je, kao i svi ostali članovi reprezentacije bio testiran prije okupljanja te je njegov nalaz bio negativan. No, večeras su stigli rezultati jutarnjeg testiranja koji su pokazali pozitivan nalaz za njega", objavio je FFF.

Da je Dubois zaražen koronavirusom doznalo se nakon večernjeg treninga reprezentacija na kojemu je sudjelovao i branič Lyona.

Foto: Baratoux Loic/ABACA/PIXSELL French soccer team training at Clairefontaine - France Didier DESCHAMPS and staff arrives at the Training session of the French Football Team at the National football Center, on October 5, 2020 in Clairefontaine, France, Photo by Loic Baratoux/ABACAPRESS Baratoux Loic/ABACA /PIXSELL

Umjesto Duboisa izbornik svjetskih prvaka Didier Deschamps je pozvao braniča Reala iz Madrida Ferlanda Mendyja.

Prije dvoboja protiv Hrvatske 14. listopada, Francuska bi trebala odigrati i prijateljski dvoboj protiv Ukrajine u srijedu te susret u Ligi nacija protiv Portugala u nedjelju. Oba ta dvoboja trebala bi se igrati na Stade de Franceu.