Lucija Brešković osvojila broncu

Hrvatska paraolimpijka Lucija Brešković osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 70 kg na IBSA Europskom prvenstvu u judu za slijepe i slabovidne koje je održano u Genoi.

"Sretna sam, jer nije mala stvar imati europsku medalju oko vrata. Ovogodišnja konkurencija je bila izuzetno jaka. Sve cure u mojoj kategoriji su se izrazito dobro pripremile, jer i one žele nastupiti na paraolimpijskim igrama u Tokiju iduće godine," kazala je Lucija dodavši: "Kako u svojoj kolekciji već imam europsko srebro i broncu, bilo je najvažnije što sam nastavila svoj kontinuitet osvajanja europskih medalja."

Mlada 25-godišnja studentica splitskog Katoličko-bogoslovnog fakulteta je otkrila kako je u prvoj borbi protiv Elene Popove dobila neugodan udarac u nos zbog kojeg je obilno krvarila.

"Zbog toga sam i u drugu borbu ušla pomalo dezorijentirana," dodala je članica JK Kaštela.

Nakon Popove, svladala je i Talijanku Matildu Laurie ippon bacanjem, da bi u polufinalu izgubila od Turkinje Raziyae Ulucam koja je na kraju osvojila zlato. Drugo mjesto osvojila je Ruskinja Olga Zabrodskaja.

"Ova medalja će me sa sedmog mjesta sa svjetske ljestvice podignuti prema vrhu barem za dva mjesta tako da svakako mogu biti zadovoljna svojim nastupom u Genovi. U rujnu me očekuje Grand prix u Taškentu, a potom do svibnja sljedeće godine obrana mjesta kako bi se ponovno plasirati na paraolimpijske igre“ zaključila je Lucija Brešković.

Uz Luciju Brešković na ovogodišnjem Europskom prvenstvu nastupile su još dvije članice JK Kaštela. Njezina sestra Jelena Brešković, koja je osvojila peto mjesto u kategoriji do - 57 kg. Jelena je izgubila u borbi za brončanu medalju od Ukrajinke Ljudmile Lohatske.

Mirela Bralić u kategoriji do - 63 kg izgubila je u prvom kolu od Ruskinje Olge Pozdnysheve. Bralić je imala u repasažu mogućnost borbe za medalju no od nje je bila bolja Španjolka Marta Arce Payno.

Hrvatska je prvi put na EP za slijepe i slabovidne imala i predstavnike u muškoj konkurenciji, u kategoriji do 73 kg debitirali su Zagrepčani Josip Tonžetić iz JK Dojo te Fran Skračić iz JK Budokan. Skračić je u prvom kolu bio slobodan, a u drugom kolu je prvoplasiranog sa svjetske rang liste, Nijemca Nikolaia Kornhass koji je u nastavku natjecanja postao europski prvak. Skračić je u repasažu izgubio od Talijana Frederica Dure.

Josip Tonžetić izgubio je prvu borbu od Talijana Simonea Cannizzaro te je ostao bez daljnjih nadmetanja, jer ga protivnik nije "povukao" u repasaž.