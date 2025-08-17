Preminuo mladi nogometaš (24), tužna vijest potresla regiju

Tužna vijest o preranom odlasku Luke Popovića, mladog nogometaša koji je preminuo u 24. godini, potresla je sportsku javnost. Posljednji klub za koji je nastupao bila je Mokra Gora iz Zubinog Potoka, no njegova karijera ostavila je dubok trag u brojnim sredinama u kojima je igrao. Od Popovića se emotivnim porukama opraštaju njegovi bivši klubovi, suigrači i treneri, prisjećajući se ne samo njegovog nogometnog talenta, već i iznimnih ljudskih kvaliteta koje su ga krasile. Cijela regija tuguje zbog gubitka mladića koji je bio predvodnik i uzor, kako na terenu, tako i izvan njega.

Posebno dirljivim riječima oprostio se njegov matični klub Trepča, u kojem je napravio prve nogometne korake s nepunih šest godina. "S velikim bolom i tugom primili smo vijest da nas je zauvijek napustio naš bivši igrač, dijete Trepče", poručili su iz kluba. Istaknuli su kako je već sa šesnaest godina debitirao za prvu momčad te prošao sve mlađe kategorije, gdje je nebrojeno puta proglašavan najboljim igračem i strijelcem. "Uvijek je bio kapetan svoje generacije – pravi ratnik i predvodnik, i na terenu i van njega", stoji u njihovoj objavi koja svjedoči o Luki kao rođenom vođi i sportašu koji je bio inspiracija svojim suigračima.

Osim kao izniman sportaš, Luka će ostati upamćen i kao velik čovjek, što potvrđuje i oproštajna poruka Rudara iz Kosovske Mitrovice. "Luka nije bio samo nogometaš. On je bio dijete našeg kluba, dijete koje je raslo s nama, dijete koje je svojim osmijehom i dobrotom svima ulijevalo radost", naveli su. U njihovim se riječima osjeća duboka tuga zbog gubitka mladića kojeg opisuju kao jednog od najboljih igrača generacije 2001., ali prije svega kao "čovjeka za primjer". Njegova skromnost, marljivost, poštenje i spremnost da uvijek pomogne drugima bile su odlike koje su ga činile posebnim. "Takvi se ljudi rijetko rađaju", zaključili su iz kluba.

Tijekom svoje karijere, osim za Trepču, Rudar i Mokru Goru, Luka Popović branio je i boje 1. maja iz Rume, Timoka, Železničara, Radničkog iz Niša i Radničkog iz Obrenovca. Svi koji su ga poznavali, od trenera do suigrača i prijatelja, danas tuguju. Klubovi su složni u poruci da će Luka zauvijek ostati dio njihove obitelji. "Dragi Luka, hvala ti za svaki trening, svaku utakmicu, svaki osmijeh. Tvoj duh će zauvijek živjeti na našem terenu i u našim srcima. Počivaj u miru, naš dečko. Nikada te nećemo zaboraviti", poručili su iz FK Rudara, sažimajući tugu i poštovanje koje osjećaju svi koji su imali čast poznavati ovog iznimnog mladića.