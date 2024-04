Predsjednik Uefe: Razmišljamo o zabrani europskih utakmica na Maksimiru! To i Poljud su sramota'

Veliki intervju Nacionalu dao je prvi čovjek europskog nogometa, predsjednik Uefe, Aleksander Čeferin. Uvijek zanimljiv sugovornik prokomentirao je događanja u europskom, ali i hrvatskom nogometu. Jasno, s posebnim naglaskom na problem suđenja i aferom VAR sobe.

Predsjednik krovne europske nogometne federacije proživio je turbulentno poslovno razdoblje. Napustio ga je prvi suradnik Zvonimir Boban, i to zbog pritisaka da si izmjenama Statuta Čeferin želi osigurati još jedan mandat. Ipak, kada mu aktualni mandat istekne 2027. godine, više se neće kandidirati.

Čeferin se posebno dotaknuo hrvatskih stadiona:

- Smatram da je nogometna infrastruktura u principu sramotna. Slovenija ima bolju infrastrukturu od Hrvatske, a mi smo manja zemlja s manje nogometnih uspjeha. Iako ni kod nas država nije uložila ni jedan euro u nogometnu infrastrukturu. Drago mi je da sada govore o nacionalnom stadionu i o velikim investicijama u sportu, nadam se da to nije predizborna kampanja, ali Savez mi kaže da su to ozbiljne stvari i da će sada puno investirati. Ali, po meni, Hrvatska nema ni jedan stadion koji bi mogao ugostiti neku ozbiljnu utakmicu. Još je najbolji riječki stadion. Osijek je novi, ali je sve to malo. A Poljud i Maksimir su sramota - rekao je Čeferin za Nacional.

Nastavio je:

- Kad vidiš još onu zatvorenu tribinu na Maksimiru… Mi smo blizu da ne dozvolimo da se tamo više igraju europske utakmice. Već smo više puta bili blizu toj odluci. Sad se nadamo da će se nešto pomaknuti. Čitao sam da su nešto dogovorili s gradom, s crkvom, s državom, s HNS-om, ali ne znam detalje - dodao je Čeferin.