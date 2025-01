Predsjednik saveza objasnio zašto su ulaznice tako skupe. Evo što stoji iza vrtoglavih cijena

Hrvatska rukometna reprezentacija večeras od 20.30 igra utakmicu drugoga kola inicijalne faze Svjetskoga prvenstva. Hrvatska će se ovoga puta na domaćem parketu zagrebačke Arene ogledati s Argentinom. Nakon slavlja nad Bahreinom rezultatom 36:22, naši rukometaši ponovo u susret ulaze kao favoriti i nadaju se bez većih poteškoća uzeti sve bodove. Uz Hrvatsku, domaćini ovog turnira su Danska i Norveška. Predsjednik Tomislav Grahovac je govorio organizaciji natjecanjima i suradnji sa nordijskim zemljama.

"Vrlo je zahtjevno organizirati ovo prvenstvo, s obzirom na to da nam Norveška i Danska nisu susjedne zemlje i dosta je velika udaljenost, što će biti dodatno izraženo u drugom dijelu natjecanja kada krenu četvrtfinala i polufinala. Što se tiče koordinacije između gradova, tu imamo iskustva, s obzirom na to da se uz Poreč, Varaždin i Zagreb već održavalo Europsko, ali i Svjetsko prvenstvo, tako da su ekipe koje rade u tim gradovima uhodane i mislim da taj dio nije nikako problematičan", kazao je za HRT.

Posebno je naglasio kako je organizacija natjecanja sve skuplja te to podcrtao kao razlog zbog kojeg tri države surađuju na jednom turniru. Osvrnuo se na ulaznice čiju cijene mnogi smatraju previsokima. "Što se tiče cijena ulaznica, one moraju biti približno iste kao u Danskoj i Norveškoj, koje organiziraju ovo prvenstvo s nama. Mi smo čak i nešto niži s cijenom nego što su cijene u Skandinaviji", kazao je Grahovac.

Najjeftinije ulaznice za prvi krug u Zagrebu stajale su 25 eura i prve su rasprodane te su preostale one skuplje po 60 i 70 eura. Najjeftinije ulaznice za varaždinske utakmice stoje 50 eura, a za one koje se igraju u Poreču 20 eura. U Danskoj se cijene ulaznica kreću od 38 do 165 eura. U Norveškoj ulaznice stoje od 30 do 68 eura. Drugi krug natjecanja počinje od utorka. U Zagrebu će ulaznice za utakmice te faze natjecanja stajati od 40 do 90 eura, a u Varaždinu od 80 do 100 eura.