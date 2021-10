Predsjednik Barcelone: Trebali smo Koemanu dati otkaz i ranije

- Barcelona je trebala smijeniti Ronalda Koemana i ranije - rekao je danas predsjednik Barcelone Joan Laporta.

- Sada je to lako reći, ali to su okolnosti koje su nas navele da čekamo. Mislili smo da Koemanu treba više vremena. Preuzimam punu odgovornost, ali situacija je došla do točke koja je bila neodrživa - dodao je Laporta.

Foto: ATB BARCELONA, SPAIN, 08 August 2021; Johan Krujff Stadium. Gamper Trophy 2021. Friendly football match, Barcelona FC - Juventus FC, 3-0. Ronald Koeman, coach Barcelona. fee liable image, copyright © ATP Cristiano BARNI Featuring: Ronald Koeman Where: BARCELONA, Catalunya , SPAIN When: 09 Aug 2021 Credit: ATP/WENN **Not available for publication in Germany or France**

Laporta se osvrnuo i na tvrdnje španjolskih medija kako će Xavi Hernandez biti novi trener Barcelone. Laporta je potvrdio kako su pregovori u napretku, ali dogovor još nije postignut.

- On je prijatelj i uvijek sam mislio da će Xavi jednog dana biti Barcelonin trener. To mu je prioritet u životu. Ako postignemo dogovor, imat će našu punu podršku - rekao je Laporta.

- Xavijevo ime je u svim medijima, ali Barcelona ima i druge opcije - poručio je.