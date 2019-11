Predsjednica HTS-a objasnila razlog Krajanove smjene, Škugor izbornik

Hrvatski teniski savez smijenio je izbornika Davis Cup reprezentacije Željka Krajana. U službenoj izjavi predsjednice HTS-a Nikoline Babić ništa nije rečeno o razlozima te smjene. Novi izbornik reprezentacije je Franko Škugor.

Krajan je u sedam godina mandata (od 2012.) jednom odveo Hrvatsku na tron (2018.) i još jednom do finala (2016.).

Jasno je da su njegovu odlasku kumovali i igrači, ali ipak smjenu potpisuje HTS pa je predsjednica Babić na konferenciji za medije objasnila – zašto?

- Izbornik je izgubio kredibilitet među igračima. Sporazumno smo raskinuli ugovor. Dugo smo razgovarali, on je sam rekao da je sigurno bolje da ne ide u Madrid u ovoj atmosferi. Svi moramo biti u funkciji naših tenisača - rekla je Nikolina Babić.

Predsjednica HTS-a dodatno je objasnila situaciju.

- Sporazumni raskid ugovora je potpisan u Hrvatskom teniskom savezu. Svaki rastanak je bolan i težak, ali iz te situacije moramo izaći uzdignute glave. Na svakoj funkciji imate određeno vrijeme i o puno situacija ovisi trajanje mandata - kazala je Nikolina Babić i dodala:

- Krajan je napravio puno toga i zahvaljujem mu na tome, ali kad je kulminirala situacija i fokusi koji su bili, možda su i od Lillea neki drugi prioriteti, reprezentacija to ne može trpjeti. Reprezentacija traži fokus, komunikaciju, zrele i iskrene odnose koji moraju doprinijeti atmosferi.

Teniski savez brine za igrače

- Tenisači su ti koji moraju biti najvažniji i u HTS-u uvijek brinemo o tenisačima od najmanjih do seniora. Svi se profesionalno moramo držati svojih funkcija. Ta promjena je šokantna, ali za krizne situacije takve odluke i moraju biti. Iza Madrida bit će neke nove odluke. Bit će raspisan natječaj za sve izbornike nakon Davisova kupa - istaknula je predsjednica HTS-a.

HTS i Krajan su postigli sporazumni dogovor i raskinuli ugovor.

- Vrijeme nije najbolje, ali s obzirom na situaciju, u takvoj atmosferi ne mogu reprezentativci zajednički putovati u Madrid. Tako smo se sporazumno dogovorili i raskinuli ugovor. Naravno da izbornik ima legimititet, ali mora voditi računa i o mladima. Nismo mi postavljali ekipu niti se miješali u reprezentaciju - zaključila je Nikolina Babić.

Teniska reprezentacije se za finalni turnir Davisova kupa priprema u Zagrebu. Borna Ćorić se veseli obrani naslova.

- Bit će to velik izazov, jer nismo u našem najjačem sastavu, ali tu smo da se borimo - rekao je Borna i dodao:

- Veseli me da nisam osjetio nikakvu ozljedu posljednjih tjedana i jedva čekam zaigrati.

Evo što Borna kaže u Krajanovom odlasku s mjesta izbornika.

- Ne bih išao u detalje, nikad to nisam radio niti ću raditi. Što god ja rekao, donijet ćete svoj zaključak koji je čudan. Bilo je što je bilo, imali smo nesuglasice kao tim, ne kao ja i to je to - istaknuo je Borna Ćorić, a za Karlovića je rekao:

- Prijavio je Challenger u Houstonu i nismo mogli dopustiti da ne može stići na prvi meč ili da dođe u nedjelju navečer. Moramo se pripremiti i trenirati, to je bio jedini razlog što se nismo mogli složiti oko toga.

Novi izbornik reprezentacije je Franko Škugor.

- Uvjeti nisu idealni, ali igrači su odlučili da ja vodim reprezentaciju - rekao je Franko Škugor.

