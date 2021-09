Poznati Amerikanac priziva diskvalifikaciju Đokovića, a sve zbog lijepe Srpkinje

Poznati teniski novinar Ben Rothenberg izazvao je burne reakcije svojim objavama na Twitteru. Čovjek koji je posljednjih godina poznat kao najveći kritičar Novaka Đokovića, poručio je da bi Srbin i ove godine mogao biti diskvalificiran s US Opena. Podsjetimo, prošle godine je diskvalificiran jer je linijsku sutkinju pogodio lopticom u vrat.

Ovoga puta je razlog virus zbog kojega se s turnira iznenada povukla Olga Danilović, a Rothenberg je uvjeren da se radi o koroni. Amerikanac ističe da je Novak Đoković Olgin mentor i da su bili u kontaktu pa bi logično bilo da bude i diskvalificiran, ali sumnja da će se to dogoditi.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL 19.06.2020., Zadar - Egzibicijski mec izmedju parova Novak Djokovic, Olga Danilovic protiv Borne Corica i Anje Konjuh. Photo: Dino Stanin/PIXSELL

"Povlačenje Danilović obrazloženo je ''zbog medicinskih razloga". Čekamo dalja objašnjenja, ali vrijedi napomenuti da je isto objašnjenje iskorišteno za Gillesa Simonea, koji je bio u kontaktu s osobom zaraženom koronom", kaže Rothenberg i dodaje:

"Ako je to slučaj, odmah se čovjek zapita bi li čovjeku koji ide po kalendarski Grand Slam to pravilo isto vrijedilo. Teška situacija za Danilović pred njen najveći meč u karijeri, nadam se da nije nikakva ozbiljna bolest. Što se Đokovića tiče, on je toliko bolji od svih ostalih da je pravilo o Covidu i cijepljenju njegova jedina prijetnja kada je osvajanje US Opena u pitanju", napisao je Rothenberg i dodao:

"Usprkos Novakovom nevjerojatnom profesionalizmu on je sebe ostavio ranjivim i u situaciji da može završiti diskvalificiran, ako je stvarno još uvijek necijepljen".

Amid his quest for tennis history, Novak Djokovic has quietly mentored and supported several developing players from his region, particularly Olga Danilovic, who plays against Naomi Osaka today.



For @NYTSports:https://t.co/HZee1lu2rw