Poznat Kahnov nasljednik u Bayernu: Zamijenit će ga 'financijski čarobnjak' kluba

Samo nekoliko trenutaka nakon posljednjeg zvižduka nevjerojatno uzbudljive završnice njemačke Bundeslige, tamošnjim se medijima proširila još jedna bitna novost. Izvršni direktor Oliver Kahn i sportski direktor Hasan Salihamidžić dobili su otkaze u Bayernu, a odluka je prema Bildu već bila donesena i nije ovisila o ishodu prvenstva.

Kahn na posljednjoj utakmici svoga kluba u Kölnu nije bio, a na Twitteru je objavio kako iza toga stoji zabrana od strane kluba . Bayern je tamo izborio rezultat 1:2 i tri boda, dok je Borussia s Mainzom odigrala 2:2 na Westfalenu i tako iz ruku ispustila naslov kojega čeka već 11 godina.

GALERIJA Naslov prvaka Borussiji proklizao kroz prste

Proslava je na terenu i u Münchenu još trajala, a na službenoj stranici kluba objavili su kako će funkciju izvršnog direktora obnašati Jan-Christian Dreesen, a potom to komentirao predsjednik kluba Herbert Hainer. "Jan-Christian Dreesen je napravio izvanredan posao za Bayern u proteklih deset godina. On poznaje klub iznutra i zna kako funkcionira. Može prionuti na posao bez razdoblja prilagodbe, a to je upravo ono što Bayernu trenutno treba", rekao je Hainer.

"Odluka o razlazu s Kahnom nije bila laka za Nadzorni odbor. Zbog cjelokupnog razvoja događaja, došli smo do odluke o novom imenovanju u vrhu Izvršnog odbora. Željeli bismo zahvaliti Oliveru Kahnu na njegovom angažmanu, idejama i svemu što smo zajedno postigli. Uvijek će ostati velika ličnost u povijesti Bayerna. Želimo mu sve najbolje", zaključio je Hainer.

Odlazak Salihamidžića komentirao je i mladi igrač Bayerna Jamal Musiala. "Salihamidžić me doveo u Bayern. Jako sam mu zahvalan na svemu i mislim da je baš šteta što napušta klub", rekao je Musiala.

VEZANI ČLANCI:

"Zahvaljujem Nadzornom odboru na ukazanom povjerenju. Planirao sam nešto drugo raditi u životu, ali kada Bayern zove, ostaviš sve drugo iza sebe. Klub mi je prirastao srcu i znam koju pozitivnu energiju može stvoriti. Veselim se novom izazovu", rekao je Dreesen nakon objave o novoj poziciji.

Bankar Jan-Christian Dreesen do sad je bio dijelom financijskog sektora kluba. U Bayernu je od 2013. na poziciji financijskog direktora, a zatim je postao zamjenik predsjednika uprave. Smatra se da je igrao jednu od ključnih uloga u Bayernovim financijskim uspjesima tijekom proteklih deset godina.

VIDEO Navijači Šibenika odlaze na finale Kupa u Rijeku