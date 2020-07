Novi pokušaj! BiH 'otima' još jednog nogometaša? Otac poručio: Teško mu je...

Anel Ahmedhodžić mladi je branič švedskog Malmöa i tamošnje reprezentacije.

Debitirao je u prijateljskom susretu protiv Moldavije, a iako je rođen u Švedskoj, Ahmedhodžić ima i državljanstvo Bosne i Hercegovine. Upravo su ga naši susjedi, točnije ljudi iz njihovog nogometnog saveza primijetili te su krenuli u 'napad' kako bi stasitog (192 cm) braniča doveli u svoju reprezentaciju, prije nego li odigra i službenu utakmicu za Šveđane.

- Točno je da smo u kontaktu s čelnicima N/FSBiH. Jučer sam imao razgovor sa Zvjezdanom Misimovićem, a večeras bi me trebao nazvati i Dušan Bajević - rekao je Anelov otac Mirsad za FotbollDirekt.se.

- Anel je tražio moj savjet oko toga koga bi trebao odabrati. Rekao sam: 'Ne, odluku moraš donijeti sam'. Teško mu je, nije jednostavno, jer od svoje 15 godine igra za reprezentaciju Švedske - dodao je Mirsad koji je otkrio i kada bi odluka trebala biti konačna.

- Anel će do kraja ljeta vjerojatno donijeti konačnu odluku - poručio je.

Ovo je novi pokušaj ljudi iz nogometnog saveza BiH jer su već par igrača koji su vezani za BiH poželjeli 'preoteti' reprezentacijama za koje su nastupali u mlađim kategorijama. Nama najbliži primjeri su Jozo Šimunović koji je poručio kako će nastupati za BiH, ali je na kraju odbio poziv tadašnjeg izbornika Roberta Prosinečkog.

- Priča je zapravo jednostavna. Jozo je izabrao Bosnu i Hercegovinu jer je smatrao da će tamo imati veće šanse za igranje. No, osjetio je da to nije pošteno prema toj zemlji jer mu je u srcu Hrvatska. Procijenio je da bi uzeo mjesto nekom igraču koji bi zaista želio igrati za BiH. Ispao je hrabar. Mnogi igrači bi u njegovoj situaciji zamolili nekog drugog da nazove izbornika, ali on ga je nazvao sam - rekao je Brendan Rodgers, tadašnji trener Celtica za koji je Šimunović tada igrao.

Nakon njega počelo se pisati i kako bi Nikola Katić, sjajni igrač Glasgow Rangersa, rođen u Ljubuškom, mogao zaigrati za 'zmajeve'.

- Dosad nije bilo interesa, ali tko zna što budućnost nosi. BiH je moja zemlja kao i Hrvatska, tu sam rođen i rado dolazim u svoj Stolac kad god sam u prilici. Teško je sad davati neke odgovore, pogotovo jer sam prethodno igrao baš za Hrvatsku. Vidjet ćemo, nikad se ne zna - rekao je Katić tada, a vidjet ćemo što će na kraju bivši igrač Slaven Belupa odlučiti. Isto tako, vidjet ćemo hoće li našim susjedima uspjeti ovaj pokušaj s Ahmedhodžićem.