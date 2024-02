Potres u Parizu, Kylian Mbappe obavijestio katarskog milijardera i suigrače: 'Odlazim, gotovo je'

Kylian Mbappe od ljeta više neće biti igrač Paris SG-a! Francuski nogometni superstar obavijestio je predsjednika kluba, Nassera Al Khelaifija o namjeri da napusti Park prinčeva po isteku ugovora, 30. lipnja ove godine.

Podsjetimo, Mbappe je sličnu dramu imao i prije godinu i pol dana. U ljeto 2022. godine također je, po isticanju tada važećeg ugovora već sve bilo spremno za potpisivanje novog, ali s madridskim Realom. Tada je Mbappe ipak odlučio prihvatiti ponudu PSG-a i produljiti suradnju na još dvije godine, s basnoslovnim ciframa i uvjetima u ugovoru.

No, čini se da 25-godišnji francuski reprezentativac više nema namjeru ostati u klubu u kojeg je stigao 2017. godine iz Monaca. Kako javlja poznati talijanski "lovac na transfere" Fabrizio Romano, Mbappe je svoju konačnu odluku donio. Ostaje za vidjeti hoće li biti kakvih promjena do kraja lipnja. Mbappe nas je već naučio da je svašta moguće...

Francuski mediji odmah su prenijeli ovu vijest, a da je njegovom vremenu u PSG-u došao kraj, Mbappe je informirao i suigrače.

"Odlazim, gotovo je", rekao im je nedugo nakon utakmice Lige prvaka protiv Real Sociedada.

🚨🚨 BREAKING: Kylian Mbappé has now informed PSG president Nasser Al Khelaifi that he will LEAVE the club as free agent.



The terms of the departure are yet to be fully agreed but he will LEAVE Paris in the summer — Kylian has yet to fulfil his commitments to the club. pic.twitter.com/bD0ji3CTyA