Potres u Juventusu: Mandžukić u središtu skandala koji će ga skupo koštati?!

Mario Mandžukić ima problema s ozljedom i teško da ćemo ga vidjeti na terenu do kraja sezone, poručio je jučer trener Juventusa Massimiliano Allegri. To je službeno objašnjenje, no talijanski mediji donose da je priča puno dublja.

Naime, Mandžukić se uoči uzvratne utakmice Juventusa i Ajaxa u Ligi prvaka navodno sukobio s trenerom Allegrijem. Talijanski mediji spominju "neprikladno ponašanje" hrvatskog napadača zbog čega je sada hrvatski napadač završio "na ledu".

Zbog toga bi ga se Juventus mogao na ljeto riješiti iako je nedavno potpisao novi ugovor do 2021. godine. Talijani napominju da će stara dama forsirati mladog Moisea Keana, a spominje se i mogući dolazak Icardija.

Znakovita je i izjava legendarnog Andree Pirla, nekadašnjeg nogometaša Milana i Juventusa. On se nije baš lijepim riječima izrazio o bivšem vatrenom.

- Ako Juventus sljedeće sezone želi osvojiti naslov prvaka Europe, Mandžukić ne smije biti prvi napadač! Da vodim kluba odmah bi doveo novog - kazao je Pirlo, pa paljbom zasuo i vezni red Juvea:

- Nema tu kvalitete, samo je Pjanić na zadovoljavajućoj razini. Ostali su dobri, ali momčad treba nekoga poput Inieste - zaključio je.

