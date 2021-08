Potpisao ugovor težak 207 mil. $, pjevala mu Severina, a suigrači tvrde: Dužan nam je novac!

Slovenski košarkaš Luka Dončić, igrač Dallas Mavericksa, produljit će ugovor s tom NBA momčadi na još pet godina za 207 milijuna dolara, javljaju u utorak Dallas Morning News i ESPN.

"To je san koji je postao stvarnost", rekao je 22-godišnji košarkaš koji je sa Slovenijom na Olimpijskim igrama stigao do polufinala, a u borbi za treće mjesto su poraženi od Australije.

"Ne znam niti što ću s tolikim novcem", poručio je.

E pa, čini se da barem dio ima gdje 'utopiti'. Naime, na fešti povodom velikog potpisa mu je pjevala Severina koja sigurno nije došla za sitan novac, a uz to se pojavio i novi detalj. Naime, J.J Redick objavio je na Twitteru kako mu je Luka dužan 1700 dolara na kartanju. Javio se i Jalen Brunson koji kaže kako njemu pak Dončić duguje 1500 dolara. Sada ih više ne može 'muljati' kako kasni plaća.

Still owes me $1700 from cards. Please @CashApp me @luka7doncic https://t.co/7JpPRXszMr