Potez ove liječnice apsolutni je hit na društvenim mrežama

Apsolutni hit na društvenim mrežama je video koji dolazi iz druge rumunjske lige.

I to s utakmice Petrolula i Sportula, a u glavnoj je ulozi liječnica domaće momčadi.

U samoj završnici utakmice ona je ukazala pomoć gostujućem igraču, a onda maksimalno ubrazala njegov izlazak s terena.

Absolutely brilliant video. In order to help her team score, Petrolul's doctor made big efforts to get an opponent off the pitch. This is pure brilliance. And it's only the 1st day of the Romanian 2nd league! pic.twitter.com/OtKPODcI4I