Postonjski za VL: Ne krivim Caktaša, nisam imao sreće, javio se skoro cijeli HNL

Tako strašna ozljeda dugo nije viđena na nogometnim travnjacima. Igor Postonjski, veznjak Varaždina teško je stradao na utakmici protiv Osijeka.

Cijeli život će pamtiti 24. minutu utakmice u kojoj je, nakon starta Mije Caktaša, došlo do stravične ozljede. Postonjskom je, naime, puknula tibija i fibula. Na ovu dijagnozu mnogi će se odmah sjetiti Eduarda da Silve koji je također svojedobno doživio jednako strašnu ozljedu. Nesretni Postonjski odmah je operiran isti dan negdje oko 21 sat i sada ga očekuje višemjesečan i mukotrpan proces oporavka. Pričao je Postonjski kako takvu bol nikada u životu nije osjetio...

- Bila je to ničija lopta. Spremao sam se uklizati, a on je prije došao do lopte. To se događa, jednostavno nisam imao sreće. Vjerojatno ne bi bilo ništa da smo istovremeno uklizali. Osjetio sam nevjerojatnu bol, kao da vam netko čupa kosti. Odmah sam znao da je puklo. Veliki je to šok, svi ti govore da se moraš opustiti, ali nije baš lako. Odmah mi je kroz glavu prošlo puno toga. Zašto baš meni!? - kazao je Postonjski.

Ne krivi Miju Caktaša...

- Ne krivim ga. Takve stvari jednostavno se dogode...

Igrao je Postonjski u sjajnoj formi, bio jedna od ključnih karika svoje momčadi, no sada ga čeka prava agonija oporavka.

- Pohvalio bih ljude u osječkom KBC-u, vrhunski su me primili i sve su dali od sebe. Sada kost mora zarasti, a za to će biti potrebno do mjeseci i pol dana. U sljedeća tri mjeseca mogao bih početi trčati. Barem tako kažu liječničke prognoze, nadam se da će biti točne.

Poruke podrške Postonjskom stižu sa svih strana. Javio se i izbornik Zlatko Dalić.

- Ma javio se praktično cijeli HNL. Takve poruke podrške u ovom trenutku jako mi puno znače jer znam da je sve sada manje-više na mentalnoj razini. To će biti najteža borba. Poruke su potvrda da nešto vrijedim. Dalić se javio poslije ponoći. Kada dobijete poruku od takvog čovjeka i takve veličine, jednostavno imate obavezu vratiti se - zaključio je Postonjski.

